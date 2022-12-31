Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики в своем Telegram-канале с наступающим Новым годом.

Президент РТ один за другим выложил два видеоролика. В первом кадры ночной Казани с высоты птичьего полета сменяются сценами подготовки к Новому году на рабочем месте (в них фигурируют работница предприятия, военнослужащий, таксист, медсестра). Завершается он вновь видом ярко освещенного ночного города.

Второй видеоролик включает обращение самого Рустама Минниханова. Его речи предшествует вид новогодней Казани, сцена с детьми в национальных костюмах, которые наносят на игрушки символику России и Татарстана и этнические узоры, и кадры елки, уже украшенной этими игрушками.

«Добрый вечер, дорогие татарстанцы! Совсем скоро наступит новый 2023 год. В кругу близких каждый из нас вспоминает год уходящий, загадывая желания, надеясь на добрые перемены», — заметил в своем выступлении Президент РТ.

«Будущий год объявлен в республике Годом национальных культур и традиций. Татарстан стал домом для представителей 173 национальностей. Люди — наше главное богатство», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«В любые времена новогодняя ночь всегда полна надежд и веры в лучшее. Пусть все ваши желания сбудутся», — пожелал также Президент Татарстана.