Рустам Минниханов в Китае встретился с губернатором провинции Аньхой

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Китай встретился с губернатором провинции Аньхой господином Ван Цинсянем. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Провинция расположена на востоке Китая и насчитывает более 8,5 тыс. высокотехнологичных предприятий. Основные отрасли экономики – автомобилестроение, производство строительных материалов, лекарств, продуктов питания, логистика, энергетика, финансовые услуги. Среди всемирно известных производителей в Аньхой расположены производители автомобилей Chery Automobile и JAC Motors.

Обращаясь к губернатору, Рустам Минниханов отметил, что российско-китайские отношения находятся сегодня на беспрецедентно высоком уровне. И это позволяет активнее взаимодействовать регионам.

«За последние годы Ваша страна стала ключевым иностранным инвестором для экономики нашей республики. Доля китайских инвестиций в структуре иностранных инвестиций за прошлый год превысила 62%», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он отметил, что Татарстан расширяет портфель совместных инновационных и промышленных проектов с КНР – от машиностроения до высоких технологий в IT-сфере и энергетике.

Один из последних ярких проектов – запуск в ОЭЗ «Алабуга» крупнейшего в стране логистического центра площадью 670 тыс. кв. м. Предполагается, что там будет создано 500 новых рабочих мест.

В ходе беседы также было отмечено, что Аньхой – один из стремительно развивающихся регионов Китая и еще в 2017 году было подписано первое соглашение с республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Ряд татарстанских компаний тесно сотрудничает с крупными производителями провинции.

Кроме того, Рустам Минниханов напомнил, что с 2023 года в Казани проходит Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который направлен на расширение деловых контактов с участием официальных и деловых кругов обеих стран.

«На форуме китайский бизнес представляют более двухсот крупных компаний. Ждем Вас и участников из провинции Аньхой на очередном, четвертом, форуме в августе этого года», – заключил Рустам Минниханов.

«Очень приятно вновь встретиться с Вами. От имени Правительства выражаю вам самые теплые приветствия», – обратился губернатор. Он напомнил, что на последней встрече Президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина главы обсудили необходимость усилить контакты во всех сферах.

«Мы очень серьезно и с большой надеждой относимся к нашему сотрудничеству с Татарстаном», – подчеркнул Ван Цинсянь. Он заверил в интересе китайской стороны к сотрудничеству с Татарстаном по таким направлениям, как нефтедобыча, нефтепереработка, самолето- и автомобилестроение.

«Также предлагаю усилить сотрудничество в гуманитарной сфере. В этом году проходит российско-китайский год образования. Это хороший повод наладить сотрудничество на уровне наших вузов и обмена студентами», – заключил губернатор.