Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил госнаграды 55 выдающимся татарстанцам

Государственные награды России и Татарстана вручил наиболее отличившимся татарстанцам Раис республики Рустам Минниханов в Казанском Кремле. Всего наград удостоились 55 человек.

«Сегодня Татарстан — опорный регион России. Республика реализует масштабные инвестиционные социально-экономические и инфраструктурные проекты. Даже в текущих условиях удалось обеспечить рост основных экономических показателей. Значимый вклад в развитие региона вносит каждый из вас», — сказал Минниханов собравшимся.

По его словам, в условиях беспрецедентного давления на Россию продолжают решаться самые амбициозные задачи. «Можно с уверенностью сказать, что внешние вызовы и угрозы лишь сплотили всех нас. Мы гордимся татарстанцами, которые доблестно и мужественно защищают нашу страну и ее будущее. Сегодня в этом зале участники специальной военной операции», — подчеркнул Раис РТ.

Он также выразил признательность ветеранам труда, заводчанам, нефтяникам, строителям, медикам, работникам сельского хозяйства, банковской сферы, представителям духовенства.

«Мы чествуем работников республиканских предприятий, которые вносят весомый вклад в обеспечение технологического суверенитета и оборонного потенциала России, руководителей организаций, принимающих активное участие в оказании помощи участникам СВО и членам их семей», — отметил руководитель региона.

Минниханов добавил, что в завершение в России Года педагога и наставника высокими наградами отмечены представители образования. «Ценность преподавательского труда переоценить невозможно. Воспитывая и обучая подрастающее поколение, именно педагоги строят будущее нашей страны», — заметил он.

Раис РТ напомнил, что 2024-й по указу Президента Владимира Путина объявлен в России Годом семьи, наряду с этим в Татарстане он будет проходить под знаком Года научно-технологического развития. «Перед нами стоят новые масштабные задачи. Пройдут крупные международные мероприятия, состоятся важнейшие общественно-политические события. Совместными усилиями мы сможем добиться самых высоких результатов», — заявил он.

После приветствия Минниханов вручил государственные награды. Так, орденом Почета награжден директор Государственного института прикладной оптики Сергей Козлов, орденом Дружбы — директор — художественный руководитель Казанского камерного оркестра «Ля Примавера» Рустем Абязов.

«Последние два года были очень напряженными для оборонной промышленности. За это время нам удалось удвоить выпуск продукции, она оказалась очень востребована. Мы гордимся тем, что наши разработки помогают одерживать победы и защищать Родину», — рассказал Козлов.

Он сообщил, что на следующий год задачи еще более масштабные — выпуск продукции нужно увеличить почти на 80%. «Будет тяжело, но уверен, что мы все выполним», — заверил директор института.

Орден «За заслуги перед РТ» получил завкафедрой кардиологии Казанского государственного медицинского университета Альберт Галявич.

Ордена «Дуслык» удостоен ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — президент волейбольного клуба «Зенит» Рафкат Кантюков и главный казый Татарстана Залиль Фазлыев.

За отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, медалью ордена «За заслуги перед РТ» награждены заместитель начальника штаба 1232-го мотострелкового полка майор Шамиль Халиуллин, замначальника 428-го мотострелкового полка майор Сергей Белов, младший лейтенант 1232-го мотострелкового полка Александр Макаров, ефрейтор 1232-го мотострелкового полка Артур Галимов, ефрейтор 430-го мотострелкового полка Сергей Пугачев и рядовой 430-го мотострелкового полка Георгий Бикеев.

«Спасибо за такую высокую оценку нашего ратного труда. Эта награда — заслуга всех воинов Татарстана. Огромное спасибо всем жителям за поддержку. Вместе мы — сила. Мы победим. Слава России», — заявил в ответном слове Бикеев.

На мероприятии были вручены и другие награды.