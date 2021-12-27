Рустам Минниханов: В Казани хотим создать 12 парков

В Казани продолжатся работы по созданию и благоустройству общественных пространств. На данный момент есть планы по организации 12 парков, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с журналистами.

«У нас планы большие в целом по республике, особенно по Казани. 12 парков мы хотим создать. Но в первую очередь – это спортивный парк “Манзара” и Русско-Немецкая Швейцария. По этим направлениям работы ведутся. Скорее всего, первым спортивный сделаем», – рассказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что парки очень востребованы у татарстанцев, поэтому необходимо создать условия, чтобы они появились в каждом микрорайоне городов республики. «Чтобы не только по праздникам туда ездили. А вот появилось время — вышел, пообщался, погулял, какие-то услуги получил», – отметил он.