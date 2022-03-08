Рустам Минниханов в Instagram поделился видеороликом по случаю праздника 8 Марта

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Instagram поделился видеороликом по случаю Международного женского дня.

«С праздником весны, дорогие наши женщины! Бәйрәм белән, хөрмәтле хатын-кызларыбыз!» — написал он на своей странице.

В комментариях подписчицы поблагодарили руководителя республики за теплые поздравления.

«Спасибо большое, дорогой наш, Рустам Нургалиевич !!!» - ответили они.

Президент России Владимир Путин ранее в своем поздравлении выразил особую признательность женщинам-медикам, которые работают в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим.