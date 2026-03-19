Общество 19 марта 2026 08:15

Рустам Минниханов в городе Ухань возложил цветы к памятнику советским летчикам

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Китай возложил цветы к памятнику советским летчикам в городе Ухань. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Во время Китайско-Японской войны, начавшейся в 1937 году, Советское Правительство оказывало поддержку Китаю. Так, в последующие три года было направлено 1 285 самолетов для обороны. 214 советских добровольцев, летчиков и техников похоронены в братских могилах в Китае.

Монумент воинам установлен в парке «Освобождение» в городском районе Ханькоу.

#Рустам Минниханов #Китай
