Рустам Минниханов в эфире радио «Тәртип» поздравил татарстанцев с наступающим Днем Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время первого прямого эфира в новой студии радио «Тәртип» поздравил слушателей с наступающим Днем Победы.

«Желаю вам встретить праздник День Победы вместе, почитая наших старших, ветеранов. Всем доброго здоровья. Это большой праздник для нас», — сказал Президент РТ.

Он также рассказал, что в машине слушает радио «Тәртип» и «Болгар». «Больше слушаю „Тәртип“, потому что это сейчас самостоятельный канал. Радио „Булгар“ тоже нравится, но „Тәртип“ ближе», — признался он.

Концепция радиоканала подразумевает популяризацию традиционной культуры, ретро-искусства, истории, краеведения, народных традиций.

«У нас есть возможность свободно говорить на родном языке. Надеюсь, так будет и в будущем», — такими словами приветствовал слушателей радио руководитель республики.

Рустам Минниханов также отметил большой вклад татароязычных радиостанций в сохранение татарского языка, национальной культуры и традиций: «У нашего народа очень богатая культура. Необходимо развивать ее, прививать любовь к родному краю и уважительное отношение к старшим. Современное радио дает для этого массу возможностей».

Напомним, в 2020 году усилиями Президента РТ Рустама Минниханова и Правительства республики радио «Тәртип» получило собственную FM-частоту. Редакция радио перешла под ведение АО «Татмедиа». Сегодня «Тәртип» вещает в 13 городах и районах Татарстана — в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Тукаевском районах республики. В июне этого года к этому списку присоединится и Заинск.