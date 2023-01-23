Минниханов – Путину: «В части поддержки СВО – почти 2,5 млрд рублей мы выделили»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, рассказав о ситуации в республики и той поддержке, которую республика оказывает проведению специальной военной операции. Главные тезисы беседы в обзоре «Татар-информа».

Владимир Путин отметил, что Татарстан на протяжении долгих лет находится в верхних строчках рейтингов по основным направлениям работы

Фото: kremlin.ru

«Наши два батальона – “Алга” и “Тимер” – находятся в зоне»

В начале беседы Владимир Путин отметил, что Татарстан на протяжении долгих лет находится в верхних строчках рейтингов по основным направлениям работы.

«Тем не менее в таком большом хозяйстве, которое под вашим руководством находится, не может не быть каких-то проблемных вопросов – таких, над которыми надо ещё работать, или таких, которые ещё не решены на должном уровне. Может быть, с них и начнем?» – предложил глава российского государства.

Рустам Минниханов начал свой доклад с мероприятий, которые проводятся в Татарстане с целью поддержки СВО.

«Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции – почти 2,5 млрд рублей мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока ещё мы не можем там в полную силу работать. Наши два батальона – “Алга” и “Тимер” – находятся в зоне», – отметил Президент РТ.

Он рассказал, что в регионы Донбасса из Татарстана направлено почти 2 тысячи тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идёт в Лисичанск, за который отвечает республика. По словам Минниханова, в Лисичанске начались восстановительные работы, организовано питание местных жителей, работают бригады врачей.

Отдельно Президент Татарстана остановился на помощи мобилизованным и их семьям.

«Концерты, мероприятия, встречи и, самое главное, семьи поддерживаем. Семьи, дети – горячая линия организована, всё, что необходимо.

У нас есть герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены орденами Мужества. Мы очень их чтим, всё выполняем», – пояснил он.

Владимир Путин попросил уделить особое внимание воинам и их семьям.

«Ни один участник СВО не забыт, все потребности обеспечиваем. Погибшие, к сожалению, тоже есть – мы по каждому случаю очень серьезно относимся к этим задачам», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов доложил, что объем валового регионального продукта в прошлом году превысил 3,7 трлн рублей, рост выпуска промышленной продукции составил 5,9% Фото: kremlin.ru

«Мы нефть продавали, а сейчас продаем нефтехимию, продаем продукцию, которая получается после переработки»

Далее Президент Татарстана рассказал об общественно-политической ситуации, которая складывается в республике. Минниханов охарактеризовал ее как стабильную.

«Есть, конечно, вопросы по демографии. По демографии пандемия нас отбросила, но мы выйдем на продолжительность жизни в 72,8 лет было (71,3). Три года у нас минусовой баланс (родилось-умерло), но выправляем. Медицина сейчас заработала, все эти вопросы мы тоже держим на контроле. Вообще, по переписи мы вышли за 4 миллиона человек по итогам. До пандемии мы были в положительном балансе», - рассказал Президент РТ.

Говоря о ситуации в экономике, Минниханов доложил, что объем валового регионального продукта в прошлом году превысил 3,7 трлн рублей, рост выпуска промышленной продукции составил 5,9%.

«В прошлом году мы генерировали всех видов налогов 1,4 трлн рублей. Планируем уровень сохранить, будем стараться. Пока и объёмы промышленного производства, и инвестиций, самое главное, Владимир Владимирович, инвестиций в основной капитал», – сказал он.

«Растут?» – спросил Путин.

«Да, 774 миллиарда рублей, тоже с ростом. Розничная торговля, объяснимо, немножко упала, но в остальном: сельское хозяйство – 115%, строительство – 108%», – привел статистику Президент Татарстана.

Рустам Минниханов пояснил, что в структуре экономики республики растет доля обрабатывающего сектора. Объем несырьевого экспорта вырос почти вдвое.

«Увеличилась, потому что мы нефть продавали, а сейчас продаём нефтехимию, продаем продукцию, которая получается после переработки.

Иностранные инвестиции немножко упали, но инвестиции в основной капитал мы сохранили. Основное – нефтяная промышленность. 35,8 миллиона тонн, в том числе где-то у нас 20 процентов из добычи – малые компании. Почти 24 миллиона тонн мы уже перерабатываем», – пояснил Минниханов.

Рустам Минниханов обратил внимание, что предприятия республики не забывают про экологические проекты Фото: kremlin.ru

«За последние 20 с лишним лет объём валового продукта у нас вырос почти в 3 раза, а количество выбросов сократили на 20%»

В беседе с главой государства Президент Татарстана напомнил, что в республике два крупных нефтеперерабатывающих комплекса – «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК», в регион пришел крупный инвестор «СИБУР», который приобрел ряд заводов группы «ТАИФ», в то же время татарстанский холдин стал акционером «СИБУРа»

«Они обменялись активами?» – уточнил Путин.

«Часть – деньгами, часть – акциями. Но все проекты, которые мы начали, – ЭП-600, проекты по синтезу, по энергетике – все идут. Все обязательства они выполняют», – ответил Минниханов.

Руководитель республики также сообщил, что в Татарстане активно развивается и проект по выпуску удобрений «Аммоний». Инвестор Роман Троценко планирует расширение производства. В частности, прорабатывается возможность увеличения выпуска аммиака с 1 до 3 млн тонн в год.

Рустам Минниханов обратил внимание, что предприятия республики не забывают про экологические проекты.

«За последние 20 с лишним лет объём валового продукта у нас вырос почти в 3 раза, а количество выбросов сократили на 20%, количество сбросов – почти на 60%. Идёт большая работа по модернизации биологических очистных сооружений. Очень много работы идет по Казани, - это и строящийся мусороперерабатывающий комплекс, который совместно с “Ростехом” строим», - доложил Президент Татарстана.

Говоря о развитии машиностроении, Президент РТ сообщил, что «КАМАЗ» завершил прошлый годы выпуском около 43 тыс. машин. На заводах «Форд» в особой зоне «Алабуга» компания «Соллерс» начала выпуск легкого коммерческого грузовика. Казанский авиационный завод получил заказ на 10 самолетов Ту-214, на подъеме находится и Казанский вертолётный завод.

«Очень неплохо “Хайер” работает – и холодильники, и телевизоры. Дальше идёт строительство новых: завод по штамповочным изделиям и “умный” завод строят. Примерно где-то миллиард долларов они уже инвестировали.

По оборонно-промышленному комплексу все задачи, связанные с оборонным заказом, в графиках. Работа идёт», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов рассказал о проектах в сфере IT-технологий. Он напомнил, что в Казани был открыл новый ИТ-парк, площадью в 50 тыс. квадратных метров Фото: kremlin.ru

«По селу неплохо сработали, рост 15%, зерна – более 5 млн тонн, сахарной свеклы – 1,8 млн тонн»

Глава российского государства поинтересовался, как в Татарстане идет программа газификации.

«Спасибо, у нас и так была высокая, но догазификация, благодаря вашей программе, идёт по графику, 12 тысяч домовладений», – ответил Минниханов.

«По селу неплохо сработали, рост 15%, зерна – более 5 млн тонн, сахарной свёклы – 1,8 млн тонн. Картофель, мясо – по всем позициям идет нормально», – добавил он.

Также Рустам Минниханов рассказал о проектах в сфере IT-технологий. Он напомнил, что в Казани был открыл новый ИТ-парк, площадью в 50 тыс. квадратных метров.

«Школа: учителям – 24 тыс. ноутбуков. Мы один раз уже вручили, это второй поток. Где-то 45 тысяч ноутбуков надо, чтобы обеспечить всех учителей. Есть проекты, связанные с Иннополисом. Новый завод ICL, который будет делать материнские платы и компоненты, тоже строится. Хорошо работает особая зона “Алабуга”, где как раз и “Соллерс”, и “Аурус”, “Химград”. Эти наши площадки дают почти 10% процентов объёма промышленной продукции. На наших площадках 2,1 тыс. резидентов. И индустриальный парк “Мастер” – 1500 миллиона квадратных метров производственно-складских помещений, почти 11,5 тыс. человек работают. На всех этих объектах у нас выручка где-то 515 миллиардов», – рассказал руководитель республики.

Минниханов уточнил, что проекты по моногородам также идут, реализация национальных проектов движется по плану.

«Инвестиции в социальную инфраструктуру – 112 млрд рублей, 4156 объектов – это капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство», – отметил он.

«Два моста у нас строится: через Волгу и через Каму, никогда, даже в советское время, такого не было»

В беседе с Владимиром Путиным, Президент Татарстана отдельно остановился на реализации социальных программ. По его словам, в республике продолжается программа переселения граждан.

«Всё по графику идёт. 841 человека мы уже практически переселили.

Обеспечение жильём многодетных, детей-сирот – каждый год 600 детей-сирот получают бесплатно квартиры», - сказал он.

«Очередь большая?» – поинтересовался Путин.

«Я думаю, уже небольшая, где-то два года – и мы ее закроем. Молодые семьи, программа жилищных сертификатов. Они очень востребованы, мы их держим на контроле», – ответил Минниханов.

Руководитель республики доложил, что всего в Татарстане реализуются 44 государственные программы.

«По всем этим программам я коротко написал, сколько и какие программы: природоохранные мероприятия, капитальный ремонт школ, медицинских учреждений – здесь все эти объекты коротко представлены. Продолжается строительство школ, капитальный ремонт объектов здравоохранения, то есть по всем направлениям мы системно эту работу ведём, и первичное звено, и спортивные объекты. В каждом районе стараемся сейчас футбольные манежи делать, чтобы немножко футбол подтянуть», - рассказал он.

Президент Татарстана поблагодарил главу российского государства за поддержку в части строительства автомобильных дорог.

«Большое спасибо за М12, 100 млрд рублей освоение. Седьмой и восьмой участок у нас – 100 миллиардов. Кроме этого, идём на Екатеринбург, обход Нижнекамска и Набережных Челнов… Два моста у нас строится: через Волгу и через Каму, никогда, даже в советское время, такого не было. Плюс – строим дорогу (государственно-частное партнёрство) в Альметьевск. Тоже инвестиционные кредиты. Большое спасибо.

И сами мы тоже вкладываемся. Только республиканская часть – 67 млрд рублей, федеральные дороги – 126 млрд рублей. Это огромные деньги, конечно.

Дороги и мосты – всё идет по плану, по графикам, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] жестко контролирует. И все программные объекты, и проект “Безопасные и качественные дороги” – все эти проекты реализуются», - доложил Минниханов.

«Есть ваше поручение, чтобы этот KazanSummit был на федеральном уровне»

В заключении встречи Рустам Минниханов рассказал о работе Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир», которую он возглавляет по поручению Владимира Путина. Он напомнил, что в состав рабочей группы входят 36 российских и 34 иностранных представителя.

«Мы провели 7 заседаний с 2015 года. Последнее заседание было в Джидде. Ваше приветствие, приветствие Короля Саудовской Аравии, очень хорошо они всё организовали», - сказал Минниханов.

Он также поблагодарил главу российского государства за поддержку праздничных мероприятий в честь празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Благодаря федеральному статусу торжеств, в России побывали представители многих мусульманских стран, что позволило сблизить позиции дружественных государств по многим вопросам.

«Следующая наша поездка – мы в Малайзии. В 2003 году Вы там выступили», – напомнил Минниханов.

«Исламская конференция», – подтвердил глава государства.

«Мы стали наблюдателями в этой организации. Есть ваше поручение, чтобы этот KazanSummit был на федеральном уровне. И Казань в прошлом году стала – молодежной столицей ОИС [Организации исламского сотрудничества]. Представители более 70 стран приняли участие, практически все страны Организации исламского сотрудничества принимали участие. И конечно же, работа по ЮНЕСКО, Минтимер Шарипович Шаймиев у нас активно в этом участвует.

«Хорошо», – резюмировал Путин.