Рустам Минниханов в Ашхабаде пообщался на татарском с переводчицей форума

На полях международного форума в Ашхабаде Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался на татарском языке с переводчицей. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«На полях международного форума в Ашхабаде были и не официальные "переговоры"», – отметила она.

К Минниханову обратились представители делегаций – среди них оказалась переводчица, обеспечивавшая перевод официальной встречи Президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Видео: t.me/galimovatatarstan