Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках поездки в Анкару встретился с министром торговли Турции Омером Болатом.

Во время проведения KazanForum в столицу Татарстана по поручению министра была направлена турецкая делегация во главе с заместителем министра торговли Махмутом Гюрджаном.

Позднее на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Рустама Минниханова с заместителем министра торговли Турции Мустафой Тузджу.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты. Все они успешны благодаря поддержке руководства двух стран и лично Президентов. Именно их настрой на укрепление экономического сотрудничества дает возможность регионам воплощать серьезные проекты», – отметил Рустам Минниханов.

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Турцией показал впечатляющий рост, он увеличился в два раза и составил 5,3 млрд долларов. В то же время стороны отметили, что есть хорошие резервы в таких отраслях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность, а также сельскохозяйственное машиностроение.