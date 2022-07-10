Рустам Минниханов: «Уяв стал брендом Татарстана наравне с Сабантуем»

Сегодня в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района Татарстана отмечается республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». Гостями главного майдана стали Президент РТ Рустам Минниханов, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, глава Чувашской Республики Олег Николаев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель Чувашской национально-культурной автономии РТ Дмитрий Самаренкин и другие государственные и общественные деятели.

Рустам Минниханов, как и в прошлом году, приехал на праздник «Уяв» в чувашском национальном костюме. Он поприветствовал гостей на трех языках — русском, татарском и чувашском.

«Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очень красивый праздник „Уяв“. От всей души хочу поздравить вас с этим праздником на гостеприимной алькеевской земле. Для нас сегодня большая честь принимать больших гостей. Традиции этого праздника открывают перед нами огромный мир самобытной чувашской культуры, уходящей своими корнями глубоко в прошлое. Уяв стал одним из культурных брендов нашей республики наравне с русским Каравоном, татарским Сабантуем, удмуртским Гырон-Быдтоном, марийским Семыком, мордовским Валда Шинясь!» — заявил Президент РТ.

Село Сиктерме-Хузангаево является родиной известного чувашского поэта Петра Хузангая, со дня рождения которого в 2022-м исполняется 115 лет. В этом году акцент праздника сделан на биографии и творчестве поэта, а также на культурных особенностях территории, отражающих самобытность чувашской национальной культуры.

Президент Татарстана попросил всех присутствующих поприветствовать близких родственников поэта — сына с супругой и внука, которые вместе со всеми отмечают праздник самобытной чувашской культуры.

Рустам Минниханов также высказал большую признательность за подготовку праздника его организаторам и Чувашской национально-культурной автономии Татарстана. Отдельную благодарность он выразил Ивану Казанкову — инвестору мясокомбината «Звениговский», который внес огромный вклад в обустройство инфраструктуры для этого праздника и в целом для всего района. Буквально за несколько месяцев на территории проведения праздника возник огромный городок с парковой зоной, гостинично-ресторанным комплексом, крепостными стенами («сиреплетне хуме») и обрядовыми домиками.

«С приходом Ивана Ивановича [Казанкова] на эту территорию как инвестора произошли большие изменения. И это касается не только переработки и производства сельскохозяйственной промышленности. В целом его огромная заслуга — возвращение к истокам», — подчеркнул Президент.

«Желаю всем, кто принимает участие в народном торжестве, прекрасного настроения, жизненного оптимизма, новых творческих трудовых свершений, мира, здоровья, добра и благополучия. Бик зур рэхмэт!» — пожелал Рустам Минниханов.

В 2022 году праздник чувашской культуры приобрел еще более масштабный размах. На мероприятие приехали свыше 10 тыс. гостей со всей страны и ближнего зарубежья — руководители разных регионов России, видные политические и культурные деятели, писатели и поэты, волонтеры, спортсмены. В праздничных мероприятиях принимают участие 108 чувашских народных исполнителей и этнографических ансамблей из Татарстана и других субъектов Федерации, всего это более 2,5 тыс. человек.