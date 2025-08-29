Рустам Минниханов: Уверен, все испытания мы преодолеем, потому что мы едины

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В МВЦ «Казань Экспо» состоялся торжественный прием от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова по случаю празднования Дня Республики. В мероприятии приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и другие официальные лица. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Торжество открылось театрализованным прологом, затем выступил Государственный камерный хор Татарстана. С поздравлениями к гостям обратились Валерий Фальков и Рустам Минниханов.

Фальков поздравил присутствующих со знаменательным праздником и пожелал всем благополучия, процветания и новых достижений – на благо России и Татарстана.

«Многонациональный Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров – здесь созданы все необходимые условия для развития отечественной экономики и социальной сферы. Огромное внимание уделяется развитию науки и высшего образования. Университеты из Татарстана являются активными участниками флагманских проектов – передовые инженерные школы, "Приоритет-2030", платформа университетского технологического предпринимательства и другие», – отметил в поздравлении министр.

Рустам Минниханов подчеркнул, что День Республики объединяет поколения и символизирует единство народа.

«От всей души поздравляю вас с Днем Республики – праздником, который объединяет все поколения татарстанцев, символизирует единство нашего многонационального народа», – отметил он.

По его словам, сегодня республика движется курсом, заложенным первым Президентом республики – Минтимером Шаймиевым. «Мы гордимся свершениями предков, заложивших основу для уверенного развития, созидаем и приумножаем их вклад. Благодаря этому сегодня Татарстан – опорный регион страны и лидер по многим экономическим показателям. Текущие темпы движения вперед были бы невозможны без поддержки Правительства России и лично Президента Владимира Владимировича Путина», – сказал Минниханов.

Лидер республики напомнил о важности поддержки защитников Отечества:

«В этот день мы особенно осознаем свою ответственность за настоящее и будущее Татарстана, нашей страны. Примером для всех являются защитники Отечества, которые самоотверженно сражаются за суверенитет и безопасность нашей страны. Сегодня с нами в этом зале – наши уважаемые ветераны, участники специальной военной операции. Предлагаю отметить их аплодисментами!»

«Важно, что День Республики мы встречаем сильным и сплоченным обществом. Уверен, все испытания мы преодолеем вместе, потому что мы едины», – заявил он, завершая выступление.

После официальной части состоялся концерт деятелей искусств Татарстана.