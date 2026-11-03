Рустам Минниханов: «Уважение и любовь к своим корням важны для всех нас»

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля сегодня прошел концерт ко Дню народного единства. Какие акценты на нем были расставлены и в чем секрет дружбы народов в республике – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов: «День народного единства – это символ преемственности поколений, уважения истории Родины и сплоченности наших граждан»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов: «День народного единства – символ преемственности поколений»

Концерт ко Дню народного единства в Казани традиционно собрал всех тех, кто вносит большой вклад в сохранение культур народов, проживающих на территории Татарстана.

Символично, что Раис республики Рустам Минниханов прибыл в зал вместе с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.

«День народного единства – это символ преемственности поколений, уважения истории Родины и сплоченности наших граждан. Важную роль в сохранении стабильности, а значит, и безопасности нашего общества играют сложившееся взаимное сотрудничество и поддержка общественников, энтузиастов, госорганов, религиозных деятелей и многих других. Уважение и любовь к своим корням по-прежнему важны для всех нас», – отметил Минниханов.

Раис республики Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особое значение праздник принимает в Год единства народов России. А нынешнее непростое время еще раз показывает, насколько важно дружное сосуществование народов в России.

«Наше единение особенно важно и ценно в современных условиях, когда множатся попытки внести раскол в российское общество. Сегодня в зоне СВО бойцы разных национальностей и вероисповеданий выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности», – добавил Минниханов.

Значительную поддержку бойцам оказывают тысячи татарстанцев, которые организуют сбор и передачу гуманитарной помощи.

Раис Татарстана вручил государственные награды тем, кто внес большой вклад в развитие и сохранение национальной культуры, а затем тепло поприветствовал представителей разных конфессий, еще раз подчеркнув межнациональную и межконфессиональную дружбу, которая царит в республике.

На сцене можно было увидеть большой калейдоскоп национальностей, проживающих в республике. От татарских и русских песен до кавказских танцев и удмуртских обрядов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все гости концерта стоя поприветствовали песню «Россия»

В этот день на сцену вышли самодеятельные коллективы из разных районов республики, которые стали лауреатами фестиваля «Наш дом – Татарстан».

Поражало разнообразие номеров. На сцене можно было увидеть большой калейдоскоп национальностей, проживающих в республике. От татарских и русских песен до кавказских танцев и удмуртских обрядов.

Интересной деталью стало то, что коллективы оставались на сцене и на часть следующего номера, поддерживая и подтанцовывая следующим исполнителям. Поэтому можно было увидеть детей в русских костюмах, зажигающих под мордовские мотивы, или музыкантов в обличии северных народов, подыгрывающих татарским песням. Это стало интересным символом единения народов нашей республики.

Безусловно, всех нас объединяет любовь к своей Родине. Заключительным номером стала песня «Россия», которую весь зал встретил стоя под аплодисменты.

Директор Дома Дружбы народов РТ Тимур Кадыров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В чем секрет дружбы народов Татарстана

Всего в фестивале «Наш дом – Татарстан» поучаствовали более 500 коллективов со всей республики.

«Сегодня мы постарались показать единство нашего народа. На сцену вышли самые лучшие коллективы фестиваля «Наш дом – Татарстан». Причем мы увидели и разные поколения: дети, которые от всей души поют, сохраняя свою культуру, и взрослые, которые ценят и чтят свои традиции», – отметил в беседе с «Татар-информом» директор Дома Дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

На протяжении многих веков на территории России проживают представители многих народов в мире и согласии.

«Мы делаем все для сохранения народного единства, этому уделяется большое внимание на всех уровнях. Наше культурное многообразие создает большую единую палитру. Мы всегда на высоком уровне отмечаем национальные праздники. Каждый народ чувствует свою свободу на территории нашей страны», – добавил собеседник агентства.

По его словам, именно эта возможность транслировать и сохранять свою культуру у всех народов стала большим фактором в дружном соседстве в нашей стране.