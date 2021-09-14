Рустам Минниханов: «У многих компаний сегодня падение, а “КАМАЗ” востребован, растет»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня совершил рабочую поездку в Набережные Челны, где осмотрел ряд промышленных и социальных объектов. Какой совет он дал предпринимателю с площадки ТОСЭР и о чем говорил с рабочими «КАМАЗа», - в обзоре ИА «Татар-информ».

Рустам Минниханов посетил плавательный бассейн «Дулкын» и понаблюдал за тренировкой команды по синхронному плаванию

Фото: president.tatarstan.ru

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Первой точкой посещения в рабочем графике Президента РТ стал плавательного бассейна «Дулкын», который входит в структуру спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» имени Бибишева. Бассейн был построен в 1983 году и был заново открыт в августе 2021 года после капитального ремонта. Строители выполнили облицовку фасада, установили новые двери, окна и витражи, заменили инженерные коммуникации. Полностью обновлена чаша бассейна и его технологическое оборудование.

Рустам Минниханов осмотрел помещения спортивного комплекса, понаблюдал за тренировкой команды по синхронному плаванию, а также ознакомился с оснащением тренажерного зала, где проводились занятия армреслингом. Президент Татарстана сфотографировался с юными воспитанниками спортшколы, которые показывают высокие результаты.

Затем Президент Татарстана посетил завод «ТЭСК», расположенный на территории опережающего социально-экономического развития. Завод выпускает оборудование для монтажа электроприборов и линий передачи электрической энергии. Статус резидента ТОСЭР компания получила в 2017 году, на производстве трудоустроено 43 человека.

Перзидент РТ высоко оценил качество продукции, выпускаемой на заводе «ТЭСК» Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов ознакомился с образцами выпускаемой продукции и осмотрел производственные линии. Руководитель компании сообщил, что в текущем году планируется расширить ассортимент товаров напряжением до 10 кВ, а к 2023 году освоить новую продукцию напряжением 10-35 кВ. Как сообщает пресс-служба Президента РТ, Рустам Минниханов высоко оценил качество продукции, а также призвал производителей активнее осваивать отечественный и зарубежный рынки.

«Мы с Сергеем Анатольевичем соревновались, он на Mercedes, а я на К5. Он хорошо ехал, но я лучше»

Финальной точкой в программе Президента РТ стал автогигант «КАМАЗ». Рустам Минниханов посетил прессово-рамный завод, где ознакомился с модернизацией автоматической линии изготовления лонжеронов, линии окраски и конвейера сборки рам. Затем на главном сборочном конвейере он встретился с заводчанами, поговорив с ними о перспективах предприятия.

Финальной точкой в программе стал автогигант «КАМАЗ» Фото: president.tatarstan.ru

По словам руководителя республики, самое главное в том, что продукция автогиганта сегодня очень востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках.

«У многих компаний сегодня падение, а “КАМАЗ” востребован, растет. Главное в том, что машина конкурентная. Новая модель К5 не уступает ни одной машине в мире. Мы с Сергеем Анатольевичем соревновались, он на Mercedes, а я на К5. Он хорошо ехал, но я лучше», - отметил Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что автогигант развивается во многом благодаря поддержке Президента и Правительства России.

«Но самое главное – команда Сергея Когогина очень правильно выстроила работу. Мы смотрели ланжероны, которые покупаем за границей и те, что делаем сами. Практически в 2 раза у нас получается дешевле и лучше по качеству», - привел пример руководитель республики.

Сотрудников «КАМАЗа» интересовали перспективы расширения экспортных поставок автогиганта. Отвечая на этот вопрос Рустам Минниханов отметил, что представители «КАМАЗа» входят во все зарубежные поездки руководства республики с целью продвижения продукции.

Продукция автогиганта сегодня очень востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках Фото: president.tatarstan.ru

«Сегодня очень активно мы работаем в Средней Азии, - это Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, есть планы по развитию сотрудничества с Турцией. Но и Россия сама по себе крупный потребитель. У нас хороший спрос на внутреннем рынке. Большие перспективы по пожарно-спасательной технике. Сегодня “КАМАЗ” - это бренд отечественного машиностроения», - подчеркнул Президент Татарстана.

«Мы ожидаем темпы роста ВРП в размере 3,5% и даже больше»

Молодая сотрудника предприятия поблагодарила Рустама Минниханов о строительстве детсадов и школ в Набережных Челнах, но пожаловалась на нехватку спортивных объектов. По ее словам, в микрорайоне Замелекесье, детям негде заниматься спортом. Руководитель республики пообещал взять вопрос на контроль.

Работники предприятия интересовались общей ситуацией в экономике республики, поскольку от этого зависит в том числе и реализация государственных социальных программ Фото: president.tatarstan.ru

«Мы сегодня мы посетили отремонтированный бассейн „Дулкын“. И дальше будем вести работу в данном направлении. Есть планы по строительству двух школ и по спортивным объектам тоже посмотрим. Мы строим в Набережных Челнах театр, инфекционную больницу. Социальный блок, спортивные объекты они очень востребованы», - ответил Президент Татарстана.

Работники предприятия также поинтересовались общей ситуацией в экономики республики, поскольку от этого зависит в том числе и реализация государственных социальных программ.

«В прошлом году мы упали где-то на 50 миллиардов рублей, была федеральная поддержка. Но в этом году мы идем лучше, чем в 2019 году. Мы ожидаем что темпы роста ВРП в размере 3,5% и даже больше. Сергей Анатольевич обещал выпустить 44 тыс. автомобилей, “КАМАЗ” занимает большую долю в экономике республики. Пока исполнение бюджета идет по плану. У нас реализуется больше 40 республиканских программ, ни одну из них мы не сокращаем. И мы планируем на следующий год сохранить все объёмы», - рассказал Президент Татарстана.

В заключении Рустам Минниханов напомнил сотрудникам предприятия о необходимости заботиться о своем здоровье и не пренебрегать рекомендациями врачей о необходимости вакцинироваться от коронавируса.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru