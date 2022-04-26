Рустам Минниханов: Творчество Тукая — путеводная звезда для татарского народа

Фото: © Рамиль Гали

Традиционно в Татарстане День родного языка отмечают в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка — поэта, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая.

По всей республике в этот день и еще в течение целого месяца проходят более 200 мероприятий. Задействованы как столица, так и самые отдаленные районы Татарстана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани праздничные события традиционно стартовали с возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю возле Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Его творчество объединяет людей разных поколений и профессий. Вечные идеи наших отцов и дедов остаются актуальными и понятными для татарского и других народов вплоть до сегодняшнего дня. Тукай для нашего народа – путеводная звезда, которая указывает дорогу для нашего народа», – отметил Рустам Минниханов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Центральным событием дня стало объявление лауреатов Государственной премии Республики Татарстан имени Тукая в стенах музыкального театра. Из 19 кандидатов комиссия решила присудить Государственную премию РТ только двум — писателю Лябибу Лерону за детские книги «Җил көймәсе», «Әкиятче малай», и художнику Анатолию Егорову за цикл гобеленов «Над Казанью луна».

«Основоположниками гобелена в Казани были Рустем и Мария Кильдибековы. Они положили начало этому изящному виду декоративного искусства. Сегодня я являюсь продолжателем этой прекрасной традиции. Теперь же мне хотелось бы передать свои знания и опыт молодому поколению, чтобы они также бережно хранили и продолжали работу в этом направлении», – обратился к присутствующим Анатолий Егоров.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Победителей в этот день поддержал весь цвет татарстанской интеллигенции. Все они окунулись в атмосферу праздника, развернувшуюся на сцене театра. Кульминационной точкой стало исполнение песни «Туган тел» всеми присутствующими в зале.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Позже праздник поэзии развернулся у здания Татарского театра оперы и балета.

Также сегодня ожидается проведение ежегодной акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я по-татарски говорю!»), где состоится концерт исполнителей живой татарской музыки. Также в нем примут участие известные представители альтернативной музыки. Акция будет проведена на площади перед Камаловским театром.

«Концерт ежегодно проводится вот уже 17 лет. Он дает возможность татарским музыкантам, которые работают в разных направлениях, представлять свое творчество. Ведь чтобы язык жил, нужны не только поэты, но и альтернативщики, которые пропагандируют татарский поп, рэп, рок и другое», — рассказала председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

Кроме того, на этой площадке будет вручена антипремия «Тяжело с татарским» тем организациям, которые не соблюдают закон о двуязычии в Татарстане.