Рустам Минниханов: Товарооборот Татарстана со странами ОИС вырос на 87%

В прошлом году товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества вырос на 87%. В несколько раз увеличилась торговля с Индией, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией и рядом государств Средней Азии. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайными и Полномочными послами иностранных государств в России, которая прошла в рамках KazanForum.

«Укрепляются связи с партнерами из стран Азии и Африки. Мы стремимся наладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. География стран, с которыми мы выстраиваем отношения, очень широкая», — сказал руководитель республики.

По его мнению, кроме торгово-экономических отношений важны контакты в области культуры, науки, образования, туризма.

«Для России как для многонационального государства сотрудничество с исламским миром было и остается одним из важнейших векторов внешней политики», — подчеркнул Раис РТ.

Минниханов отметил, что Россия и страны ОИС взаимодействуют на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, «подтверждая своим примером возможность бесконфликтного диалога цивилизаций в условиях формирования многополярного мира».

Он добавил, что Татарстан — один из ведущих промышленно развитых и инновационных регионов России. Республика взаимодействует с мусульманскими компаниями и инвесторами, реализуются совместные проекты. «Это возможно только благодаря вашим стараниям и поддержке», — обратился Раис РТ к послам.

«В России проживает более 20 млн мусульман. И то, что вы сейчас с нами, — это поддержка людей, которые проповедуют ислам в нашей стране», — заметил он.

Руководитель республики напомнил, что завтра в Казани пройдет заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». «Это один из действующих механизмов совместной работы с мусульманским миром. В этом году в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Мы всех готовы принять и в октябре», — заявил он.

В завершение своей речи Минниханов заверил, что Татарстан открыт для сотрудничества и реализации совместных проектов на территории как России, так и стран ОИС.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Пятнадцатого мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.