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Рустам Минниханов: Товарооборот Татарстана со странами ОИС вырос на 87%
В прошлом году товарооборот Татарстана со странами Организации исламского сотрудничества вырос на 87%. В несколько раз увеличилась торговля с Индией, Малайзией, ОАЭ, Тунисом, Турцией и рядом государств Средней Азии. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайными и Полномочными послами иностранных государств в России, которая прошла в рамках KazanForum.
«Укрепляются связи с партнерами из стран Азии и Африки. Мы стремимся наладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. География стран, с которыми мы выстраиваем отношения, очень широкая», — сказал руководитель республики.
По его мнению, кроме торгово-экономических отношений важны контакты в области культуры, науки, образования, туризма.
«Для России как для многонационального государства сотрудничество с исламским миром было и остается одним из важнейших векторов внешней политики», — подчеркнул Раис РТ.
Минниханов отметил, что Россия и страны ОИС взаимодействуют на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, «подтверждая своим примером возможность бесконфликтного диалога цивилизаций в условиях формирования многополярного мира».
Он добавил, что Татарстан — один из ведущих промышленно развитых и инновационных регионов России. Республика взаимодействует с мусульманскими компаниями и инвесторами, реализуются совместные проекты. «Это возможно только благодаря вашим стараниям и поддержке», — обратился Раис РТ к послам.
«В России проживает более 20 млн мусульман. И то, что вы сейчас с нами, — это поддержка людей, которые проповедуют ислам в нашей стране», — заметил он.
Руководитель республики напомнил, что завтра в Казани пройдет заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». «Это один из действующих механизмов совместной работы с мусульманским миром. В этом году в Казани пройдет саммит стран БРИКС. Мы всех готовы принять и в октябре», — заявил он.
В завершение своей речи Минниханов заверил, что Татарстан открыт для сотрудничества и реализации совместных проектов на территории как России, так и стран ОИС.
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