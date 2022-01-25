Рустам Минниханов: «Татьянин день по праву является символом студенческого братства»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил учащихся вузов республики с Днем российского студенчества, который более известен как Татьянин день.

«С момента образования первого российского университета Татьянин день по праву является символом яркого студенческого братства. В Татарстане этот праздник объединяет более 140 тысяч студентов. Мы гордимся нашей молодёжью – талантливой, амбициозной, с активной жизненной позицией. Вызывают уважение успехи наших студентов не только в образовательной сфере, но и в науке, спорте, искусстве.

Сегодня Татарстан лидирует по целому ряду ключевых направлений в области образования и подготовки высококвалифицированных кадров. Наши студенты и молодые специалисты одерживают уверенные победы в конкурсах и олимпиадах не только всероссийского, но и международного уровней. В прошлом году сразу пять вузов республики вошли в программу “Приоритет-2030”. Мы также гордимся, что в Татарстане обучается лучший студент России 2021 года.

Последние годы, в условиях пандемии, стали для всех нас своего рода испытанием на прочность. Но эти трудности дали уверенность в своих силах, показали, что мы можем противостоять вызовам, преодолевать самые сложные препятствия.

Дорогие студенты! Не секрет, учеба требует терпения, внутренней дисциплины, серьезного и ответственного отношения к своему будущему. Искренне верю, что вы продолжите лучшие традиции научных школ своих вузов, внесёте достойный вклад в развитие нашей страны. Пусть студенческие годы станут самыми лучшими и запоминающимися в вашей жизни. Дерзайте, творите, мечтайте и обязательно добивайтесь поставленных целей! С праздником!» – говорится в тексте поздравления.