Рустам Минниханов: Татарстанцы сильны единством и устремленностью в будущее

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с главным государственным праздником — Днем Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«С чувством гордости за родную республику и уверенности в завтрашнем дне мы встречаем этот праздник. Татарстан отличают высокий производственный и кадровый потенциал, общественно-политическая стабильность, межнациональный, межрелигиозный мир и гражданское согласие. Мы сильны нашим единством и устремленностью в будущее», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что республика, являясь одним из опорных регионов нашего многонационального Отечества, вносит весомый вклад в укрепление могущества страны, создание условий для повышения качества жизни людей.

По словам Минниханова, это результат слаженной работы всех предприятий и организаций, всех ветвей и уровней власти, а также поддержки наших программ и проектов руководством страны и лично Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

«Инвестиционная привлекательность, создание новых высокотехнологичных производств создают предпосылки для социально-экономического развития. Совершенствование социально-культурной инфраструктуры, реализация программ строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения, образования, сельских клубов, лагерей летнего отдыха детей наряду с проектами развития общественных пространств, парков и скверов, программой благоустройства „Наш двор“ делают жизнь татарстанцев более комфортной и благополучной», — сказал руководитель республики.

Президент РТ отметил, что жители республики бережно относятся к своему историко-культурному наследию, сохранению и развитию языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в Татарстане. Особо пристальное внимание этим вопросам уделяется в Год родных языков и народного единства. Ярким примером заботы о традиционных духовных ценностях стало создание Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

«Дорогие друзья, День республики всех нас объединяет с прошлым, настоящим и будущим родной земли, вдохновляет на новые победы. От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа и оптимизма. С праздником! С Днём Республики Татарстан!» — заключил Рустам Минниханов.