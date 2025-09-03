Рустам Минниханов: «Татарстанцы считают победы «Ак Барса» своими победами»

Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

Раис республики Татарстан Рустам Минниханов провел сегодня встречу с тренерским штабом, игроками и персоналом хоккейной команды «Ак Барс». Традиционно Рустам Минниханов пожелал удачи клубу перед новым сезоном КХЛ и сказал напутственное слово.

«Всем добрый день! Понятно, что прошлый сезон в плане результатов оказался не таким удачным, как мы ожидали. Тем не менее, команда показывала зрелищный, яркий хоккей. Сейчас нам надо с вами жить не прошлым, а будущим. Впереди новый сезон, в команде произошли некоторые кадровые изменения. Я уверен, что недавно пришедшие игроки усилили наш состав. Во второй свой сезон команду поведет наш уважаемый тренер Анвар Рафаилович Гатиятулин. Хочу заверить, что руководство клуба, министр спорта и я доверяем тренерскому штабу, поддерживаем его. Анвар Рафаилович, мы не сомневаемся в вас и будем вместе двигаться вперед!

Мы понимаем, что успехи команды – это очень кропотливая работа. На мой взгляд, в команде созданы все необходимые условия для достижения высоких задач. Мы будем надеяться, что все у нас с вами сложится удачно. Главное – вы должны биться до конца. Даже если вы проигрываете, делайте это достойно. Вы опираетесь на ваши семьи, на друзей, болельщиков. Татарстанцы считают ваши победы своими победами. Поэтому, если что-то не получилось, значит, это наша общая неудача. Желаю вам захватывающей игры, ярких моментов и блестящих побед. Вы – наша любимая команда, мы вместе с вами. В добрый путь, алга!» – цитирует Рустама Минниханова корреспондент «ТИ-Спорта».

Первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/26 «Ак Барс» проведет на выезде против «Металлурга» 6 сентября. Начало встречи запланировано на 14:30 по мск.