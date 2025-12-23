Рустам Минниханов: Татарстан – в лидерах по росту потребления электроэнергии в стране

Татарстанская энергетика – одна из лучших в России, республика остается в пятерке лидеров по росту потребления электроэнергии, что свидетельствует о развитии экономики региона. Об этом сегодня на концерте, посвященном Дню энергетика, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня как никогда от эффективной работы специалистов в области энергетики зависят благополучие и дальнейшее развитие республики, а также комфорт миллионов жителей. За последние десять лет мощность энергосистемы Татарстана выросла на 21%, производство электроэнергии увеличилось на 41%, а рост потребления превысил 30%. Регион находится в пятерке лидеров страны по приросту потребления электроэнергии, обеспечивая треть общей потребности ПФО», – отметил Рустам Минниханов.

Татарстан продолжает инвестировать в развитие энергосистемы, только за последние пять лет было вложено более 170 млрд рублей, при этом внедряются умные сети и цифровые технологии, добавил Раис РТ.

«Это те фундаментальные преимущества, которые позволят нам с уверенностью смотреть в будущее и вносить вклад в энергетическую безопасность России», – заключил Минниханов.

В зале казанского культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» собрались работники энергетической сферы со всей республики. Для них организовали большой концерт и вручили государственные награды.

Кроме того, на сцене чествовали династии энергетиков, которые многие годы отдали развитию отрасли в Татарстане. Их поздравил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Уверен, в сфере энергетики Татарстан – лучший в стране. Мы производим много электроэнергии, показываем большой рост, у нас – лучшие предприятия. В республике не было бы такой экономики, если бы не энергетика. Традиции, которые передаются между поколениями, очень важны. Мы отмечаем наши династии, которые насчитывают до 300 лет работы в сфере», – подчеркнул он.

По его словам, сфера энергетики Татарстана привлекает множество инвесторов, потому что они видят перспективу развития именно на территории республики.