Рустам Минниханов: Татарстан поможет закупить оборудование для химлицея в Менделеевске

В Менделеевске планируется создать химико-технологический лицей на 800 учащихся на базе среднеобразовательной школы №3, сообщил на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» исполняющий обязанности главы и руководитель исполкома Менделеевского района РТ Радмир Беляев.

«Мы приступаем к капитальному ремонту школы 25 мая этого года. Это будет хорошим импульсом для развития образования в Менделеевском районе», – сказал он.

Беляев добавил, что в создании профильного учебного заведения заинтересована компания «Аммоний», которая выделит в этом году на реконструкцию 157 млн рублей. Глава исполкома Менделеевска обратился к Президенту РТ с просьбой профинансировать покупку нового учебного оборудования на сумму 80 млн рублей.

«Конечно, лицей там нужен и должен быть. Если наши коллеги из АО «Аммоний» изъявили желание участвовать в капитальном ремонте, то мы, конечно же, поможем с оборудованием. Хорошее учебное заведение в Менделеевске необходимо», – заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.