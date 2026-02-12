Рустам Минниханов: Татарстан получает системную поддержку от федерального центра

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан получает системную поддержку от федерального центра. По поручению Президента РФ Владимира Путина запущены крупные программы, в которых участвует республика. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Бывает, что где-то наши интересы не всегда совпадают с принимаемыми решениями, но нас слышат. И мы отстаиваем свои интересы. У нас прекрасные отношения с Минсельхозом», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что в целом результаты сельскохозяйственной отрасли Татарстана за прошлый год достойные. «И это огромный труд тех людей, которые работают на местах. Но мы знаем, где недорабатываем, где нам надо расти», – подчеркнул он.

Раис РТ поблагодарил за проделанную работу фермеров, инвесторов, глав районов, а также нефтяников, которые обеспечивают льготным топливом сельчан.

Минниханов также высоко оценил работу специализированной сельскохозяйственной выставки «Казань Агро – 2026». По его словам, она способствует продвижению российских продуктов, демонстрирует современные отечественные технологии в генетике, растениеводстве, животноводстве.

«Это инновационная выставка. Она интересна не только для специалистов. И мы увидели, какие у нас предприимчивые фермеры – умеют производить разную продукцию», – заключил руководитель республики.