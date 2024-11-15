Рустам Минниханов: Татарстан — комфортный регион для запуска бизнеса в России

Татарстан — удобный и комфортный регион для запуска бизнеса в России. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

«Все стороны, российская, татарстанская и китайская, нацелены на укрепление связей. Для этого делается всё со стороны руководства России и Китая», — сказал Минниханов на круглом столе с представителями компаний КНР.

Раис РТ подчеркнул, что татарстанская сторона готова выслушать все предложения китайских партнеров.

Он добавил, что по итогам круглого стола будет подготовлен протокол поручений. «Вместе с Генконсулом Китая в Казани [Сян Бо] будем реализовывать все поступившие пожелания», — отметил руководитель республики.

Говоря о деятельности китайских компаний в Татарстане, Минниханов привел в пример корпорацию Haier. «Это образец того, как надо работать», — заключил он.

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.