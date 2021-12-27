Рустам Минниханов: Татарстан – комфортное место для молодых специалистов

Татарстан – комфортное место для молодых специалистов. Так ответил на встрече с журналистами Президент Татарстана Рустам Минниханов на вопрос, поступивший от педиатра – уроженца республики, проживающего сейчас в пригороде Москвы, о мерах поддержки для молодых специалистов.

Президент РТ рассказал, что действует программа «Земский доктор», которая предполагает выделение 1 млн рублей врачам в возрасте до 35 лет, которые приезжают работать в сельскую местность.

«В республике можно принять участие в социальной ипотеке. Еще есть ряд мер по выплатам три года работающим молодым специалистам. Мы обязательно с вами свяжемся, мы очень нуждаемся в ваших услугах. И ваша специализация очень востребована. Радует, что вы хотите вернуться в Татарстан. Думаю, наша республика – хорошее комфортное место», – сказал Минниханов.