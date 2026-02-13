news_header_top
Общество 13 февраля 2026 14:42

Рустам Минниханов: Татарстан готов включиться в цифровизацию судебной власти

Фото: minjust.tatarstan.ru

Республика Татарстан готова активно участвовать в цифровизации судебной системы. Об этом сегодня на XVII отчетно-выборной конференции судей Татарстана сообщил Рустам Минниханов.

«С сентября прошлого года у физических и юридических лиц наряду с подачей документов через портал мировых судей появилась возможность обращаться к мировым судьям через госпортал Госуслуги. Уже подано более 1000 заявлений. Цифровизация – комплексный процесс, который требует включения федерального центра, судебной власти и региональных властей. Татарстан по праву считается одним из лидеров технологического развития в России и готов включиться в инициативы по цифровизации в данной сфере», – отметил Раис РТ.

#цифровизация #Суды #Раис Республики Татарстан
