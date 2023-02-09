Рустам Минниханов: Татарстан достиг рекордно низкого уровня безработицы — 0,36%

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы достиг рекордно низкого уровня — 0,36%. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием Президента РФ Владимира Путина.

«Практика по социальной защите населения вместе с принятыми вами, Владимир Владимирович, мерами поддержки позволила республике достичь рекордно низкого уровня безработицы — она составляет 0,36%», — заявил Минниханов.

По социальной защите на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека» Татарстан опубликовал шесть практик. Одна из них касается превентивной помощи работникам при ожидаемом сокращении, рассказал он. «Она позволила обеспечить временную занятость и переобучение 25 тыс. человек в Татарстане. Этот опыт также внедрен в Амурской области», — уточнил Раис РТ.

Он подчеркнул, что в настоящее время важно адаптировать систему подготовки кадров к потребностям производства. В качестве положительных примеров Минниханов назвал центр по подготовке рабочих специальностей «Алабуга Политех», где студентов учат инженеры с заводов особой экономической зоны «Алабуга», а также отметил работу КАМАЗа с техническими колледжами.

«Всего в республике за последние годы мы создали 45 ресурсных центров. Все стандарты WorldSkills воплощаем. Я считаю, что это очень хорошая школа. А КАМАЗ и „Алабуга” являются неким примером. Учитывая положительный опыт центра „Алабуга Политех”, мы направили в агентство данную практику для тиражирования», — заключил руководитель республики.