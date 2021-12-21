Рустам Минниханов: Татарстан — центр притяжения инноваций

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел расширенное заседание попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Мероприятие состоялось в рамках церемонии награждения победителей республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В работе приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, представители наблюдательного совета и оргкомитета Российского венчурного форума.

Обращаясь к участникам заседания, Президент поблагодарил их за поддержку венчурного бизнеса в Татарстане и возможность обсудить направления дальнейшей совместной работы.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Сегодня во многом благодаря нашему успешному взаимодействию Республика Татарстан — центр притяжения инноваций. Мы ежегодно проводим Российский венчурный форум, а также конкурсы „50 лучших инновационных идей РТ“ и „ИДЕЯ-1000“. А наиболее перспективные инновационные компании проходят программу акселерации», — отметил Минниханов.

Несмотря на пандемию коронавируса, спрос со стороны разработчиков и ученых на данные инструменты поддержки наукоемких проектов только увеличивается. Второй год подряд растет число участников конкурса «50 идей». «Поэтому реализация всех данных мер поддержки будет продолжена и в следующем году», — отметил Рустам Минниханов.

На заседании были заслушаны доклады об итогах XVII республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ» и программе поддержки инновационных проектов «Идея-1000». С ними выступили Президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов и директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов и др.

По окончании мероприятия Президент Татарстана и гендиректор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков подписали соглашения о взаимодействии между Правительством РТ и организацией. Соглашение направлено на поддержку малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализацию научно-инновационных проектов в целях повышения эффективности социально-экономического развития региона.