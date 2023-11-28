Рустам Минниханов – татарским предпринимателям: Гордимся каждым из вас

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Раис РТ Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана».

«Гордимся каждым из вас, у каждого есть дела, которые с достоинством нужно показать другим. Мы изучаем ваш опыт, в то же время, стараемся показать вам то, что делается в Татарстане», — обратился он к предпринимателям.

Раис Татарстана отметил сплоченность при оказании помощи селу Юлдус (Ичкен) Курганской области, а еще поблагодарил татарских предпринимателей за помощь, оказанную участникам СВО.

«Мы едины духом, — подчеркивает руководитель республики. — Такая форма общения между предпринимателями очень нужна, где бы мы ни жили и работали, мы нужны нашей Родине. Не забывайте, что Казань – это ориентир для всех татар».

Позже Раис Татарстана вручил государственные награды предпринимателям из разных регионов России.

Автор: Гулюза Ибрагимова