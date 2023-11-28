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Рустам Минниханов – татарским предпринимателям: Гордимся каждым из вас
Раис РТ Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана».
«Гордимся каждым из вас, у каждого есть дела, которые с достоинством нужно показать другим. Мы изучаем ваш опыт, в то же время, стараемся показать вам то, что делается в Татарстане», — обратился он к предпринимателям.
Раис Татарстана отметил сплоченность при оказании помощи селу Юлдус (Ичкен) Курганской области, а еще поблагодарил татарских предпринимателей за помощь, оказанную участникам СВО.
«Мы едины духом, — подчеркивает руководитель республики. — Такая форма общения между предпринимателями очень нужна, где бы мы ни жили и работали, мы нужны нашей Родине. Не забывайте, что Казань – это ориентир для всех татар».
Позже Раис Татарстана вручил государственные награды предпринимателям из разных регионов России.
Автор: Гулюза Ибрагимова
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