Рустам Минниханов – татарам мира: Сегодня мы опираемся на вас

Автор фото: Салават Камалетдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на национальном собрании «Милләт җыены» обратился к татарам со всего мира. «Сегодня вы наша опора, и в будущем будем работать, опираясь на вас», — сказал он на пленарном заседании собрания в театре Камала.

Президент республики поблагодарил участников съезда. «Какие бы вопросы не возникали, мы собираемся, обсуждаем и советуемся, решаем, как нам двигаться дальше», — сказал он.

«Как пройдет перепись, какой будет в итоге численность татар — все эти вопросы беспокоят. Есть ресурсы организовать эту работу в масштабах республики. Но сегодня лишь треть татарского народа проживает в Татарстане. Без вашей помощи эту работу сложно вести. Сегодня мы опираемся на вас. И в будущем вы останетесь нашей опорой», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов также отметил усилия, которые прилагают руководители татарских организаций в деле сохранения и развития национальной культуры, образования, языка. «Конечно, беспокоят вопросы языка, преподавания в школах. Надо вести системную работу в юридическом плане. Мы выезжаем в регионы, зарубежные страны, везде встречаемся с соплеменниками, ведем такую работу. В этом году предстоит перепись. Надо работать по численности татар», — резюмировал руководитель республики.