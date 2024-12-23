Рустам Минниханов: Там, где есть дорога, жизнь меняется

На встрече с журналистами, посвященной итогам года, Раис Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос журналиста газеты «Ватаным Татарстан» о важности строительства дорог.

«Где есть дороги - значит, жизнь меняется. Строятся заводы, появляется жилье. Если нет дороги, ты никуда не можешь ехать. Не просто ехать, ведь нужно еще и перевозить товары, другие задачи. Десять лет назад даже представить было невозможно, что за шесть с половиной часов будем добираться до Москвы. На протяжении трех лет мы мечтали, как же нам проложить мост через Волгу. Есть теперь и мост, и дорога», – сказал руководитель республики.

Раис Татарстана напомнил, что между Челнами и Нижнекамском осуществлен большой проект.

«Добираться в Челны приходилось с большими трудностями - какое-то время стоять на плотине ГЭС, проезжать через город. Чтобы попасть в Нижнекамск, сначала заезжали в Челны, и потом только в Нижнекамск. Эти вопросы решаются. Это ведь дорога протяженностью 81 километр, мост длиной в 1 км 300 метров… Это очень дорогостоящие работы», – отметил Минниханов.

Он также напомнил, что дорога в Алексеевске откроется на днях. По словам Раиса РТ, «кто ездит в Альметьевск на машине, это знают».

«А сегодня ты выехал на дорогу, и едешь себе спокойно, 145 километров проезжаешь за час. В этом плане правительством России реализуются большие программы, оказывается большая поддержка. В будущем это станет импульсом для развития республики. Мы благодарны нашему президенту, правительству, Марат Шакирзянович (Хуснуллин) ведет большую работу. Он руководит этими проектами. Благодаря тому, что он все держал под контролем, меньше чем за три года была построена дорога в Нижнекамск», – подчеркнул Раис Татарстана.

Гульнар Гарифуллина