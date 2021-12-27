Рустам Минниханов: «Так получилось, что наш голос в некоторых вопросах не услышали»

Президент Татарстана дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о положении дел в республике. Рустам Минниханов не стал уходить от неудобных вопросов и предельно четко обозначил позицию по ряду острых тем, начиная от QR-кодов и закачивая законом о президентской должности.

Фото: president.tatarstan.ru

«Сейчас много разговоров об омикроне, загадочная новая версия нас беспокоит»

Один из главных вопросов Президенту Татарстана касался распространения коронавирусной инфекции. По словам Рустама Минниханова, первый пандемийный год был тяжелее уходящего из-за того, что не было технологий лечения.

«Лечились непонятно чем, никаких протоколов не было. Самое сложное - это когда не знаешь, как поступить, что с этим делать. Сейчас врачи научились лечить эту болезнь, система здравоохранения развертывает необходимое количество коек. Мы сделали оснащенную инфекционную больницу, по другим лечебным учреждениям усилились», — перечислил Президент РТ. Он уточнил, что на территории республики работают предприятия, ежедневно производящие сотни тонн кислорода, необходимого лечебным учреждениям.

Рустам Минниханов напомнил, что в ряде стран выявлен новый штамм, болезнь ставит перед республикой новые вызовы. «Сейчас много разговоров об омикроне, загадочная новая версия нас беспокоит. Как мы будем ее выявлять? Какой протокол лечения? Я каждый день спрашиваю об омикроне. Некоторые успокаивают, говорят, что это просто ослабленная версия коронавируса, другие говорят, что лечение будет более сложным. Когда есть недопонимание — это самое сложное. Как только поймем, мы выстроим всю работу», — резюмировал спикер.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Президент Татарстана заметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация вынуждает идти на непопулярные меры, в их числе использование QR-кодов. «Данная мера необходима. Нужно беречь себя и уважать друг друга. Да, меня ругают, но кто-то должен в республике принимать решения, порой они непростые. Надо всячески минимизировать распространение инфекции», - подчеркнул он.

В беседе с журналистами руководитель республики отметил, что благодаря системным, в том числе и непопулярным мерам, в республике удалось стабилизировать динамику распространения вируса.

«Сейчас ситуация стабилизировалась, заболеваемость снижается. Да, в целом по стране мы выглядим неплохо, но мы потеряли 1,4 тыс. человек. Каждый день теряем людей», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что большая часть погибших – те, кто не принял всерьез призывы о важности вакцинации. «Мы говорим, что надо вакцинироваться, нужно бережно относиться к своему здоровью. Вакцины у нас есть, все необходимое для вакцинации есть. Сегодня хотя бы первым компонентом провакцинированы более 2,2 млн жителей. Как только ковид ослабевает, сразу число желающих поставить прививку уменьшается. Очень сожалею, что не всем удается объяснить важность вакцинации», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Во время темы коронавирусной инфекции журналистам поставили видеоролик о трех братьях-близнецах из Татарстана, которые работают в Москве, но мечтают вернуться на родину. Один из братьев Ильсур подключился к беседе по видеосвязи и рассказал, что братья строят дома в Пестречинском районе и спросил какие меры поддержки в республике предусмотрены для докторов.

«У нас есть программы “Земский доктор” и “Земский фельдшер” - это хорошие программы, есть помощь в части социальной ипотеки, есть решения по выплатам… Я попрошу министра здравоохранения с вами связаться, мы очень нуждаемся в ваших услугах в республике. И ваша специализация очень востребована. Радует, что вы хотите вернуться в Татарстан», - ответил Рустам Минниханов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Если руководитель говорит, что некому работать, нужно посмотреть какие там условия труда, какая зарплата»

В беседе с Президентом журналисты поинтересовались, какие предприятия сумели в пандемию не только сохранить, но и нарастить объемы производства. Рустам Минниханов отметил, что главным образом рост показали производители дезинфицирующих средств, - продажи у них выросли в 10 – 15, 20 раз.

«Наверное, есть много успешных предприятий, которые связаны с обеспечением средствами защиты, они оказались очень востребованы. Но в этом году и производство нефтехимии хорошо пошло. Кроме того, у КАМАЗа есть очень хороший модельный ряд. Курс зарубежных валют не выгоден, а наш КАМАЗ очень востребован», – подчеркнул он.

Президент РТ отметил, что стали востребованы в период пандемии и организации, занимающиеся доставкой еды, а также электронные формы торговли. «У нас нет компаний, которые делают вакцины. Те, кто делает вакцины, они, конечно, выросли», – добавил он.

Отдельно Президент РТ остановился на теме кадров. Он напомнил, что недавно состоялось заседание Совета безопасности республики, одной из ключевых тем которого была кадровая политика. По словам Минниханова, вопрос вовлечения молодежи в трудовые профессии является одним из стратегически значимых для Татарстана с учетом развитой промышленности региона.

«Я дал поручение разработать программу по подготовке специалистов, которые сегодня нужны отраслям нашей экономики. Но здесь должно быть движение с двух сторон. Если руководитель предприятия говорит, что у него некому работать, то нужно посмотреть на это предприятие – какие там условия труда, какая зарплата, перспективы роста», – объяснил свою позицию Минниханов.

В то же время, отметил Президент РТ, в современных условиях нужно готовить специалистов высокого уровня, которые смогут без раскачки влиться в рабочий процесс предприятий.

«То есть, с одной стороны, мы должны повысить качество подготовки кадров, а с другой стороны, нужно создать все условия для этих специалистов: хорошее жилье, высокую зарплату и так далее. Этот баланс нужно соблюсти», – резюмировал Президент РТ.

Рустам Минниханов также обратил внимание на важность создания рабочих мест на селе. «Вопрос безработицы на селе очень актуальный и хозяйствам на селе трудно справиться с этой задачей. Не все могут быть бизнесменами. Для этого нужны талант, решительность. В то же время мы создали индустриальные площадки, в некоторых районах это очень хорошо идет. Но у некоторых глав районов не хватает внимания к этой проблеме», — сказал Минниханов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

По словам Президента, при создании условий, при положительных результатах, молодежь оставалась бы на селе. «Для этого у нас есть возможности. Нам еще предстоит многое сделать в вопросе создания рабочих мест на селе», — сказал Рустам Минниханов.

Во время обсуждения темы создания рабочих мест, подготовки кадров и перспектив для молодежи к беседе подключился 10-летний Камиль из Набережных Челнов, который участвовал в федеральной акции «Ёлка желаний» и загадал желание прокатиться на боевом танке. Его мечту исполнил Рустам Минниханов.



Юный челнинец вышел на прямую связь с Президентом РТ с танкового полигона недалеко от Казани. Здесь Камилю показали модернизированный танк Т-80 БВ. Мальчик смог посидеть в командирском кресле и прокатиться на боевой машине.

Во время включения по видеосвязи Рустам Минниханов поинтересовался у Камиля, понравилось ли ему кататься на танке, и поблагодарил коллектив Казанского танкового училища, который смог организовать экскурсию. «Сейчас мы покатались, потом будут стрельбы», - рассказал Камиль.

«Казань очень привлекательна, поэтому здесь скупают жилье»

Еще один вопрос, который интересовал журналистов, касался причин роста цен на жилье. Один из представителей СМИ спросил, стоит ли сейчас покупать жилье семьям с детьми, когда цена за 1 квадратный метр достигла 150-200 тыс. рублей. Или лучше подождать следующего года, когда ситуация, возможно, изменится в лучшую сторону.

«Покупать нужно было вчера, и сегодня тоже надо покупать, — отметил руководитель республики. — Да, цены выросли, потому что в первую очередь – это Казань. В других наших населенных пунктах ситуация более стабильная».

По его словам, такая ситуация в Казани сложилась по нескольким причинам.

«Казань очень привлекательная, всё скупают. Однако у нас есть программа социальной ипотеки, цена за квадратный метр 53-55 тыс. рублей. И эта программа работает», — отметил он.

На ценообразование повлияла также пандемия. «Огромное количество людей, мигрантов работали на стройке. Их не оказалось, и пришлось повысить заработную плату. Также не удержали рынок строительных материалов — это общегосударственная задача. В этой части надо более жёстко контролировать рынок», — отметил руководитель республики.

Фото: ИА «Татар-информ»

В 2022 году жилье дешеветь не будет. «Жилье сейчас надо покупать. Дешевле 100% не будет», — высказал прогноз Минниханов.

Также Президент отметил, что необходимо поддерживать те семьи, которые нуждаются в жилье, — это молодые семьи, многодетные, молодые ученые, врачи. «Квадратные метры покупают богатые люди, им надо куда-то вкладываться. А нуждающиеся категории остаются без жилья. Мы должны эти категории сохранить. И вместе с федеральным правительством найти решение», — сказал руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что на динамику цен влияет развитие городской среды. Татарстан в целом много делает для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, для повышения транспортной доступности городов.

«Наша страна нуждается в транспортных артериях. И даже этого недостаточно, надо еще больше строить. Нужно развивать аэропортовые комплексы, железнодорожные маршруты. Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры – залог и перспективы развития», – сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что развитие дорожной инфраструктуры способствует росту территории. «Вот мы мост через Каму построили, и закамские районы стали совершенно другими. У нас пройдет трасса М12, которая даст очень серьезный рост. Никогда еще такого объема дорог не строилось. К 2024 году мы должны сдать М12, обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Это огромные ресурсы. Только в Татарстане по плану на М12 – 160 млрд рублей. Сейчас нужно будет индексацию провести по зарплате, и стоимость материалов поднялась. 80 – 90 млрд рублей – на обход. Плюс мы начинаем активную работу по автодороге Алексеевское – Альметьевск», – рассказал Минниханов.

При этом, по его мнению, необходимо одновременно со строительством дорог усиливать речной и железнодорожный транспорт, а также трубопроводный. «Тогда и инвестиции придут, и специалисты. Если есть дорога, то и человек там будет жить», – заключил он.

«Это даже на пользу – мы сможем больше требовать от наших федеральных коллег»

Главный вопрос, который интересовал журналистов, был связан с законом об организации публичной власти в субъектах РФ. Принятый Госдумой РФ закон с одной стороны отменил количество сроков нахождения у власти для руководителей регионов, с другой – дал возможность Президенту России снимать глав регионов с формулировкой «за утрату доверия». Кроме этого закон ввел запрет на использование слова «президент» в наименовании должности руководителя региона. Как Татарстан будет исполнять данный закон? – задал вопрос корреспондент ИА «Татар-информ».

«Позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся, исторические аспекты, но мы должны уметь слушать друг друга. Когда шла работа по изменению Конституции РФ, была создана комиссия, выступали много авторитетных людей и очень позитивно эта процедура прошла. А в части упомянутого закона, известно, что часть депутатов не только от Татарстана - проголосовала против. Если бы Андрей Клишас (автор закона) приехал к нам в Госсовет РТ, встретился бы с коллегами и объяснил им суть документа, то думаю, позиция нашего парламента была бы другая», - отметил Рустам Минниханов.

Он добавил, что несмотря на бурные обсуждения законопроекта во время его принятия, сейчас, после утверждения на федеральном уровне, его будут соблюдать в республике.

«Мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос в некоторых вопросах не услышали. Хотя, по большому счету, многое из этого закона уже сегодня есть», - заключил Рустам Минниханов.

Он также прокомментировал другие инициативы, прописанные в новом законе. В частности, речь зашла о согласовании кандидатур при назначении министров в регионах.

«Многие эти вопросы в части согласования министров, они уже сегодня есть. Федеральный министр отвечает за все. Он, согласуя с нами кандидатуру, берет на себя ответственность, что вся эта система будет работать. Посмотрите какие сегодня объемы работы по нацпроектам, какие ресурсы… Я считаю, что это даже на пользу – мы сможем больше требовать от наших федеральных коллег. Они согласовали кандидатуру, они несут ответственность», - пояснил руководитель республики.

Рустам Минниханов также высказался об упрощенной процедуре увольнения губернаторов Президентом РФ.

«Он (Президент РФ) может отстранить главу субъекта, который всенародно избран. Да, может. Он же глава государства. И он тоже избран всенародно жителями всей страны. И потом, если руководитель государства тебе не доверяет, значит ты не умеешь работать», - пояснил свою позицию Рустам Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что Госдума также планирует принять закон о реформе органов власти местного самоуправления. Рустам Минниханов подчеркнул, что этот документ будет республике только на пользу.

«В части закона по муниципальному управлению нам нужно очень активно подключиться. Он очень нужен. Муниципальную власть нужно реформировать, была большая ошибка, когда создали двухуровневую систему муниципалитетов. Но здесь важно сделать так, чтобы не пришлось заново регулировать эти вопросы. Поэтому, нам нужно активно подключиться. Мы саму идею поддержали, а по внутреннему содержанию нужно поработать», - подчеркнул Рустам Минниханов.