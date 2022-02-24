Рустам Минниханов: «Ставим задачу достичь урожая зерна не менее 4 млн тонн»

Татарстану необходимо получать урожай зерна в объеме не менее 4 млн тонн. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минсельхозпрода республики.

«Ставим задачу достичь урожая зерна не менее 4 млн тонн. Это минимум, который нам необходим. Мы можем реализовать такие планы, если будем соблюдать все технологии и агротехнические сроки. Есть ряд хозяйств, которые в прошлом году сработали с рентабельностью от 40 до 50%», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что главная задача на сегодня — подготовка к весенне-полевым работам. Он поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку машинно-тракторного парка, отметив, что только за последние два года приобретено более 7 тыс. единиц новой техники. «И этот процесс продолжается. Уверен, что наличие современной техники позволит нам в срок с высоким качеством провести полевые работы», — добавил Президент РТ.

«В прошлом году сфера растениеводства оказалась в достаточно сложном положении, поэтому необходимы дополнительные кредитные ресурсы. Будем обращаться в Министерство сельского хозяйства России. Нам необходимо еще дополнительно получить льготные кредиты. Тот лимит, который определен, недостаточен», — продолжил он.

Минниханов обратил внимание и на важность приобретения минеральных удобрений. «По сравнению с прошлым годом пока накоплено удобрений несколько ниже. Необходимо накопить не менее 70 килограммов [действующего вещества на гектар]. Но удобрения не будут эффективно работать, если мы в плановом объеме не проведем известкование почв. Мы считаем, что этот показатель должен быть не менее 80 тыс. гектаров. На это прошу обратить внимание», — заметил он.

По словам Президента РТ, риски в агропромышленном комплексе, особенно в сфере растениеводства, всегда будут присутствовать, поэтому актуальным остается вопрос страхования посевов. «Но в прошлом году было застраховано лишь 8% посевов», — заключил он.