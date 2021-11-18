Рустам Минниханов стал участником совещания о развитии стройотрасли и ЖКХ России

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в семинаре-совещании, посвященном стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года. Мероприятие, организованное Правительством РФ и комиссией Госсовета РФ, прошло в Москве, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участниками совещания стали главы регионов России, их заместители, курирующие строительную отрасль, а также представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и эксперты.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, стратегия направлена на выполнение задачи, поставленной указом Президента России Владимира Путина в рамках реализации нацпроектов.

«Мы обсуждаем подготовленную стратегию, проводим мозговой штурм, обсуждаем каждую проблему и вызов, который есть, — рассказал заместитель Премьер-министра России. — Таковы цель и задача этого мероприятия — учеба, общение, обмен опытом и выработка стратегических решений в масштабах страны, касающихся строительной отрасли».

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, в свою очередь, напомнил, что стратегия включает в себя ряд блоков. Основные ее задачи направлены на выполнение национальных проектов и целей, касающихся строительства жилья, выполнения инфраструктурных проектов на территории страны, продления льготной, семейной и дальневосточной ипотеки и так далее.