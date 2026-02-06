Рустам Минниханов стал лауреатом спецпремии «Золотой маски»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раиса Татарстана Рустама Минниханова наградили специальной премией «Золотая маска» за «поддержку театрального искусства России». Об этом сообщает пресс-служба премии.

По итогам сезона было принято решение присудить 14 специальных премий «Золотой маски». Из них 11 наград вручены с формулировкой «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», еще три – «За поддержку театрального искусства России». За существенную поддержку театра были отмечены французская актриса Фанни Ардан, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» удостоены художественный руководитель театра «Эрмитаж», народный артист России Михаил Левитин, народная артистка России Ирина Муравьева, народная артистка СССР Людмила Чурсина, народный артист России Борис Гранатов, художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов, народная артистка России Нина Рыжова, народная артистка России Наина Хонина, народный артист России Сергей Мигицко, народный артист России Александр Ворошило, заслуженный деятель искусств России Вероника Косенкова, а также президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов.

Специальная премия «Золотой маски» вручается ежегодно во Всемирный день театра – 27 марта. Она считается одной из самых престижных наград в театральной сфере и подчеркивает значимость личного вклада в сохранение и развитие традиций российского театра.