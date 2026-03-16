Рустам Минниханов сообщил об отправке 250 тонн гуманитарного груза в ЛНР и зону СВО
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своём Telegram-канале объявил об отправке очередной партии гуманитарной помощи. 17 грузовых машин доставят 250 тонн груза жителям подшефных Лисичанска и Рубежного, а также бойцам в зоне специальной военной операции.
«Отправили очередную партию гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику! Сразу 17 машин доставят жителям подшефных республике городов – Лисичанска и Рубежного – и бойцам в зоне СВО 250 тонн гуманитарного груза», – написал Раис РТ.
В подготовке гуманитарной помощи участвовали жители всех районов Татарстана, а также многие предприятия и общественные организации. Об этом заявил Минниханов, подчеркнув, что республика рядом.
