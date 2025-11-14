Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о планах укрепить сотрудничество с Шэньчжэнем по ряду вопросов. Об этом лидер республики написал в своем канале в MAX.

«Договорились с руководством Шэньчжэня наладить сотрудничество по ряду вопросов», – отметил он.

Минниханов также сообщил, что на площадке крупнейшей мировой выставки высоких технологий, которую он посетил сегодня, были представлены передовые решения в области робототехники и искусственного интеллекта – от промышленных роботов до сервисных систем, способных выполнять сложные операции в медицине, строительстве и сфере услуг.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov