Рустам Минниханов сможет выбрать имя коню, подаренному общиной татар Афганистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сможет сам дать имя коню, подаренному общиной татар Афганистана. Скакун, которого получит в дар глава республики, — двукратный чемпион национальной конной игры бузкаши, рассказал журналисту ИА «Татар-информ» глава Социального и культурного фонда татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Собеседник агентства уточнил, что отличительной особенностью подбора и тренировки коней для бузкаши является абсолютная преданность хозяину. Они реагируют только на его плетку и команды.

«Это очень резкие, сильные животные, которые хорошо терпят боль и не обращают внимание на столкновения с другими конями», — пояснил он.

Право выбора имени старейшины общины предоставили Рустаму Минниханову. Помимо коня, Президенту Татарстана подарят седло и элементы упряжи, которые по специальной технологии с многовековой историей изготовили мастера татарской общины.

«Этот конь на сегодняшний день один из лучших экземпляров породы. Как только поступит поручение от Президента Татарстана, мы готовы его привезти», — прокомментировал генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Напомним, что старейшины северных провинций Афганистана решили сделать такой подарок Президенту Татарстана как дань уважения за внимание, оказанное афганской общине, и поддержку деятельности казанского благотворительного патриотического Фонда мусульман России в Афганистане.