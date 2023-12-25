Рустам Минниханов: Ситуация в геополитике определила, кто с нами, кто против нас

Ситуация в мире показала Россие и Татарстану в частности, с какими странами можно дружить. Так Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал партнерские отношения со странами Организации исламкого сотрудничества.

«Ситуация, которая связана с геополитическими процессами, определила, кто с нами, кто против нас, с кем мы можем дружить. Организация исламского сотрудничества и страны, которые в нее входят, они имеют свою позицию и не столь подвержены влиянию определенных стран, которые считают себя гегемонами», – заявил Минниханов.

Он напомнил, что Татарстан получил право организовать сотрудничество в рамках стратегической группы «Россия-исламский мир» и KazanForum. Республика смогла сделать это достойно, поэтому руководство страны приняло решение, что этот форум впредь не будет просто региональным, куда Татарстан приглашает своих партнеров.

«Уверен, что по масштабам KazanForum будет не менее, чем в предыдущем году. Если будут предложения от наших коллег — логистические, халяль и в других вопросах, готовы обсудить», – сообщил Раис Татарстана.

Кроме того, Казань примет в 2024 году саммит БРИКС (объединение пяти государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) и международное мультиспортивное соревнование Игры БРИКС,

«Это большая федеральная повестка, но площадкой будет Татарстан. Полным ходом идет работа в части федеральных объектов, нашей повестки, организационной работы. Все в штатном режиме. Уверен, что мы достойно проведем и соревнования спортивные стран Брикс, и встретим глав государств, членов и участников этого форума», – заключил Рустам Минниханов.