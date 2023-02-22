Минниханов: «Банкротство не должно становиться лазейкой для недобросовестных должников»

Общее количество дел, рассмотренных Арбитражным судом в прошлом году, составило 87,7 тыс., что на 12,6% больше, чем в 2021 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Арбитражный суд рассмотрел в 2022 году почти 90 тыс. дел

Традиционное отчетное совещание председатель татарстанского арбитража Максим Боровков начал с общероссийской повестки. «Родина в 2022 году находилась и находится по сей день в условиях колоссального давления извне. В том числе экономического характера», — напомнил он.

Тем не менее, по словам выступавшего, экономика нашей республики сохранила устойчивость, а по многим ключевым параметрам «продемонстрировала планово ожидаемый рост» — положительно сказались меры, предпринятые руководством страны. Об этом свидетельствуют и основные показатели работы Арбитражного суда РТ.

Общее количество дел, рассмотренных судом в прошлом году, составило 87,7 тыс., что на 12,6% больше, чем в 2021 году. Дела о банкротстве и обособленные споры в их рамках составляют основную массу – 64%.

Председатель Арбитражного суда республики отметил, что в Татарстане сохраняется тенденция к росту числа заявлений о банкротстве граждан. В 2020 году поступило 3,8 тыс. таких исков (рассмотрено более 2 тыс.), в 2021 году их было уже 5,7 тыс. (4,2 тыс.), в 2022 году поступило 8,6 тыс. заявлений, на основании которых было возбуждено 5,6 тыс. дел. За последний год количество исков выросло в 1,5 раза, число рассмотренных – на 35%.

«Никто из нас этим не удивлен, — сказал Боровков. – Мы знаем, что с введением в 2016 году в действие закона “О банкротстве” категория этих дел у нас прирастает ежегодно. Причем кратно». При этом он отметил, что из 5,4 тыс. граждан, в отношении которых была завершена процедура реализации имущества, почти 98%, были освобождены от дальнейшего исполнения обязательств. То есть основная цель личного банкротства ими была достигнута.

При этом банкротство юридических лиц в 2022 году продемонстрировало обратную картину. По сравнению с 2021 годом количество таких заявлений снизилось на 55%. Рассмотрено дел на 52% меньше, чем годом ранее. Впрочем, по мнению докладчика, это явление временное. Он напомнил, что с апреля по октябрь 2022 года действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, поданным кредиторами.

По оценке председателя арбитража, предпринятые правительством меры были не только своевременны, но и эффективны: «Крупные промышленные предприятия-застройщики и финансовые организации республики в непростых условиях выстояли, сохранили трудовые коллективы и продолжили вести свою хозяйственную деятельность», – сказал он.

Из числа наиболее крупных предприятий, которые в прошлом году все же не избежали банкротства, он назвал «Гемонт» (российскую дочку турецкой компании Gemont), «Татфлот», кредитно-сберегательный кооператив «Единый сберегательный центр» и другие.

Максим Боровков отметил, что в Татарстане сохраняется тенденция к росту числа заявлений о банкротстве граждан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждый судья в среднем рассматривал 144 дела в месяц

Все больше становится заявлений Пенсионного фонда РФ о взыскании обязательных платежей и санкций, которые, по мнению Боровкова, «не составляют сложности».

Также растет количество споров о защите интеллектуальных прав – они выросли на 43% по сравнению с 2021 годом и вдвое к 2020 году.

Кроме того, татарстанцы стали намного чаще – на 73%, оспаривать решения административных органов о привлечении к ответственности. Но если начиная с 2020 года заявители выигрывали только 32% таких дел, то в отчетном году эта цифра возросла до 40%.

Вместе с ростом числа дел увеличивается и нагрузка на судей. В 2022 году каждый из них в среднем рассматривал 144 дела в месяц, тогда как годом ранее всего 124.

При штатной численности судей Арбитражного суда РТ в 71 фактически работало 64 судьи. Боровков порадовался тому, что судебный корпус пополняется новыми кадрами из своего же аппарата: «Это позволяет сразу включаться в работу».

Председателя татарстанского арбитража в то же время беспокоит текучесть кадров в аппарате суда. В прошлом году она составляла порядка 20%. За последние несколько лет этот показатель не увеличивается, но он «по-прежнему остается стабильно высоким».

Растет и количество неоконченных дел. По итогам 2022 года таких здесь насчитали 12,9 тыс. Больше 8 тыс. из них – это дела о банкротстве. Кроме того, среди последних растет еще и число «долгожителей». Так, на конец прошлого года 140 дел о несостоятельности рассматривались здесь уже больше пяти лет. В 2021 году таких было всего 78.

В этой связи Боровков напомнил, что эффективность любой процедуры банкротства напрямую зависит от сроков ее проведения. Чем быстрее проведены все мероприятия, тем меньше расходы по делу и выше процент удовлетворения требований кредиторов.

Кажется, никому не нужно объяснять, насколько важна роль арбитражного управляющего. Вместе с тем Боровков обратил внимание собравшихся на такие факты. Дел о банкротстве становится больше, как и «долгожителей» из их числа, а вот количество заявлений о привлечении к ответственности арбитражных управляющих «из года в год практически не меняется». Председатель Арбитражного суда РТ посоветовал кредиторам и уполномоченным органам смелее использовать институты судебной защиты.

В нынешних условиях одна из важнейших задач — это создание благоприятного делового и инвестиционного климата Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«При использовании веб-конференций столкнулись с весьма курьезными случаями»

Глава татарстанского арбитража отчитался и о том, что с учетом курса на цифровизацию здесь активно используются все современные инструменты. Все это предпринимается ради доступности правосудия и ускорения судебных процедур. Документы принимаются и обрабатываются в электронном виде через систему «Мой арбитр». В 2022 году таким образом в безбумажном виде было обработано 265 тыс. документов.

С использованием видеоконференцсвязи было рассмотрено 25 дел и исполнено 535 поручений других судов. Боровков признал, что это небольшое количество дел. Однако отчасти это объясняется тем, что татарстанский арбитраж стал активно внедрять в судебный процесс сервис веб-конференций. С их помощью здесь провели 1,5 тыс. заседаний. Начало было положено в том же 2022 году. «Сервис очень удобен для участников процесса, поскольку предоставляет возможность дистанционного участия в судебном заседании. Причем достаточно простыми средствами», — оценил новшество докладчик.

«К сожалению, мы уже столкнулись с весьма курьезными случаями, когда сторона, подключаясь к системе веб-конференции, не вполне серьезно относится к тому, в каком месте она находится. Не задумывается о своем внешнем виде и в целом забывает о необходимости четкого соблюдения требований арбитражно-процессуального законодательства», — обратил внимание председатель. Он деликатно напомнил, что «это то, о чем не следует забывать никому».

В прошедшем году здесь также впервые опробовали возможность направления арбитражного дела в адрес суда апелляционной инстанции в электронном виде. Этот способ не только очень удобен, технически прост, но и позволяет мгновенно переправить дело в суд вышестоящей инстанции.

Кроме того, докладчик заметил, что это элементарная экономия бюджетных средств. Не надо распечатывать документы. Нет и других затрат, необходимых для обычной доставки корреспонденции. Попробовали точно также отправлять и корреспонденцию. И в ближайшее время намерены полностью перейти на эту форму отправки.

По словам Наили Сафаевой, Татарстан вошел в первую десятку регионов России с наибольшим числом банкротств граждан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Высокое качество изложения судебных актов. Особенно в делах о банкротстве»

Средний процент отмененных решений Арбитражного суда РТ составил всего 1,5% от общего количества рассмотренных дел. В 2021 году показатель был выше – 1,8%. По мнению Боровкова, эти цифры свидетельствуют о стабильно хорошем качестве отправления правосудия в Арбитражном суде РТ.

К тому же, по его словам, некоторые решения были отмены по причине «нестабильности судебной практики». Например, по делам с расчетом неустойки, где необходимо установить, за какое время ее начислять, исключая период моратория. Назвал он также и дела по твердым коммунальным отходам, где «отсутствует законный алгоритм расчета нормативных показателей». Правда, сообщил выступавший, недавно кассация поддержала позицию апелляционного суда в части исключения НДС из платы за услугу по вывозу ТКО. То есть практика по таким делам уже сформировалась и вопросов теперь не вызывает.

Подытоживая свое выступление, Боровков сказал, что Арбитражный суд РТ в юбилейный для него год (в 2022-м исполнилось 30 лет со дня его образования) «продемонстрировал достойные результаты».

Председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева подтвердила эти выводы. По ее словам, несмотря на то что 42,7% от общего количества обжалованных в этой судебной инстанции дел приходится на Арбитражный суд РТ, было отменено всего 12,3% судебных решений татарстанского арбитража. По ее словам, это свидетельствует о повышении качества работы. Она также отметила «высокое качество изложения судебных актов, особенно в делах о банкротстве». Сафаева призвала судей избегать формального подхода. По ее мнению, такое отправление правосудия вызывает доверие граждан и бизнеса.

Высказалась она и по поводу банкротства «физиков». Так, по ее словам, Татарстан вошел в первую десятку регионов России с наибольшим числом банкротств граждан. Наша республика даже обогнала ранее имеющую высокий процент таких дел Самарскую область.

Рустам Минниханов: «Благодаря вам права и законы инвесторов и предпринимателей находятся под надежной защитой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Институт банкротства не должен становиться лазейкой для ухода от ответственности недобросовестных должников»

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что минувший год прошел в условиях нестабильной экономической обстановки. Президентом и Правительством РФ был принят комплекс мер по защите экономики и в том числе поддержке предпринимателей. В результате совместных усилий федерального центра и органов госвласти республики в текущем году удалось увеличить объем валового регионального продукта (ВРП) на 6% – он составил 3,865 трлн рублей. Объем промпроизводства вырос на 6,6%, предприятия отгрузили продукции на 4,623 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал оцениваются в 850 млрд рублей.

По мнению руководителя республики, в этих условиях одна из важнейших задач — это создание благоприятного делового и инвестиционного климата. Особая роль в этой работе отводится судебной власти. «Благодаря вам права и законы инвесторов и предпринимателей находятся под надежной защитой. Вместе с тем права предпринимателей не должны носить приоритетный характер перед интересами другими участниками экономической деятельности», — сказал он.

Раис Татарстана подчеркнул, что в новых реалиях возникают дополнительные направления расходов, которые требуют финансирования. «В этой связи большую обеспокоенность вызывает существенный рост налоговой задолженности, — заметил он. — На 1 января текущего года она составила почти 15,3 млрд рублей. Рост к 1 января 2022 года серьезный – 6,7 млрд рублей».

«Мораторий кончился, как мы будем выходить из этой ситуации?» — задался вопросом Минниханов.

«Чудес не бывает. Эти 6 миллиардов они [должники] не смогут выплачивать», – считает он.

По его оценке, хотя «в целом прошлый год был очень успешным», «ситуация в экономике с каждым днем усложняется». По словам Минниханова, это связано и с санкциями, с ценой на нефть и нефтепродукты.

Вместе с тем только при своевременном поступлении бюджетных платежей возможно исполнение социальных обязательств и реализация государственных программ. По словам Минниханова, важная роль по взысканию задолженности отводится судам.

Обратив внимание на «негативную тенденцию» с банкротством граждан, он предостерег: «Институт банкротства как граждан, так и юридических лиц не должен становиться лазейкой для ухода от ответственности недобросовестных должников». Также, по его словам, в случаях с банкротством граждан «необходимо внимательно смотреть, чтобы не было злоупотреблений правами».

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru