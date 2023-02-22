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Минниханов: «Банкротство не должно становиться лазейкой для недобросовестных должников»
Число заявлений о банкротстве физлиц в Татарстане в 2022 году выросло в 1,5 раза, а юрлиц – сократилось на 50% благодаря мораторию, сообщили на совещании в Арбитражном суде РТ. Рустам Минниханов обратил внимание судей на то, что долги по налогам уже превысили 15 млрд рублей, и завил, что банкротство не должно быть лазейкой для злостных должников.
Арбитражный суд рассмотрел в 2022 году почти 90 тыс. дел
Традиционное отчетное совещание председатель татарстанского арбитража Максим Боровков начал с общероссийской повестки. «Родина в 2022 году находилась и находится по сей день в условиях колоссального давления извне. В том числе экономического характера», — напомнил он.
Тем не менее, по словам выступавшего, экономика нашей республики сохранила устойчивость, а по многим ключевым параметрам «продемонстрировала планово ожидаемый рост» — положительно сказались меры, предпринятые руководством страны. Об этом свидетельствуют и основные показатели работы Арбитражного суда РТ.
Общее количество дел, рассмотренных судом в прошлом году, составило 87,7 тыс., что на 12,6% больше, чем в 2021 году. Дела о банкротстве и обособленные споры в их рамках составляют основную массу – 64%.
Председатель Арбитражного суда республики отметил, что в Татарстане сохраняется тенденция к росту числа заявлений о банкротстве граждан. В 2020 году поступило 3,8 тыс. таких исков (рассмотрено более 2 тыс.), в 2021 году их было уже 5,7 тыс. (4,2 тыс.), в 2022 году поступило 8,6 тыс. заявлений, на основании которых было возбуждено 5,6 тыс. дел. За последний год количество исков выросло в 1,5 раза, число рассмотренных – на 35%.
«Никто из нас этим не удивлен, — сказал Боровков. – Мы знаем, что с введением в 2016 году в действие закона “О банкротстве” категория этих дел у нас прирастает ежегодно. Причем кратно». При этом он отметил, что из 5,4 тыс. граждан, в отношении которых была завершена процедура реализации имущества, почти 98%, были освобождены от дальнейшего исполнения обязательств. То есть основная цель личного банкротства ими была достигнута.
При этом банкротство юридических лиц в 2022 году продемонстрировало обратную картину. По сравнению с 2021 годом количество таких заявлений снизилось на 55%. Рассмотрено дел на 52% меньше, чем годом ранее. Впрочем, по мнению докладчика, это явление временное. Он напомнил, что с апреля по октябрь 2022 года действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, поданным кредиторами.
По оценке председателя арбитража, предпринятые правительством меры были не только своевременны, но и эффективны: «Крупные промышленные предприятия-застройщики и финансовые организации республики в непростых условиях выстояли, сохранили трудовые коллективы и продолжили вести свою хозяйственную деятельность», – сказал он.
Из числа наиболее крупных предприятий, которые в прошлом году все же не избежали банкротства, он назвал «Гемонт» (российскую дочку турецкой компании Gemont), «Татфлот», кредитно-сберегательный кооператив «Единый сберегательный центр» и другие.
Каждый судья в среднем рассматривал 144 дела в месяц
Все больше становится заявлений Пенсионного фонда РФ о взыскании обязательных платежей и санкций, которые, по мнению Боровкова, «не составляют сложности».
Также растет количество споров о защите интеллектуальных прав – они выросли на 43% по сравнению с 2021 годом и вдвое к 2020 году.
Кроме того, татарстанцы стали намного чаще – на 73%, оспаривать решения административных органов о привлечении к ответственности. Но если начиная с 2020 года заявители выигрывали только 32% таких дел, то в отчетном году эта цифра возросла до 40%.
Вместе с ростом числа дел увеличивается и нагрузка на судей. В 2022 году каждый из них в среднем рассматривал 144 дела в месяц, тогда как годом ранее всего 124.
При штатной численности судей Арбитражного суда РТ в 71 фактически работало 64 судьи. Боровков порадовался тому, что судебный корпус пополняется новыми кадрами из своего же аппарата: «Это позволяет сразу включаться в работу».
Председателя татарстанского арбитража в то же время беспокоит текучесть кадров в аппарате суда. В прошлом году она составляла порядка 20%. За последние несколько лет этот показатель не увеличивается, но он «по-прежнему остается стабильно высоким».
Растет и количество неоконченных дел. По итогам 2022 года таких здесь насчитали 12,9 тыс. Больше 8 тыс. из них – это дела о банкротстве. Кроме того, среди последних растет еще и число «долгожителей». Так, на конец прошлого года 140 дел о несостоятельности рассматривались здесь уже больше пяти лет. В 2021 году таких было всего 78.
В этой связи Боровков напомнил, что эффективность любой процедуры банкротства напрямую зависит от сроков ее проведения. Чем быстрее проведены все мероприятия, тем меньше расходы по делу и выше процент удовлетворения требований кредиторов.
Кажется, никому не нужно объяснять, насколько важна роль арбитражного управляющего. Вместе с тем Боровков обратил внимание собравшихся на такие факты. Дел о банкротстве становится больше, как и «долгожителей» из их числа, а вот количество заявлений о привлечении к ответственности арбитражных управляющих «из года в год практически не меняется». Председатель Арбитражного суда РТ посоветовал кредиторам и уполномоченным органам смелее использовать институты судебной защиты.
«При использовании веб-конференций столкнулись с весьма курьезными случаями»
Глава татарстанского арбитража отчитался и о том, что с учетом курса на цифровизацию здесь активно используются все современные инструменты. Все это предпринимается ради доступности правосудия и ускорения судебных процедур. Документы принимаются и обрабатываются в электронном виде через систему «Мой арбитр». В 2022 году таким образом в безбумажном виде было обработано 265 тыс. документов.
С использованием видеоконференцсвязи было рассмотрено 25 дел и исполнено 535 поручений других судов. Боровков признал, что это небольшое количество дел. Однако отчасти это объясняется тем, что татарстанский арбитраж стал активно внедрять в судебный процесс сервис веб-конференций. С их помощью здесь провели 1,5 тыс. заседаний. Начало было положено в том же 2022 году. «Сервис очень удобен для участников процесса, поскольку предоставляет возможность дистанционного участия в судебном заседании. Причем достаточно простыми средствами», — оценил новшество докладчик.
«К сожалению, мы уже столкнулись с весьма курьезными случаями, когда сторона, подключаясь к системе веб-конференции, не вполне серьезно относится к тому, в каком месте она находится. Не задумывается о своем внешнем виде и в целом забывает о необходимости четкого соблюдения требований арбитражно-процессуального законодательства», — обратил внимание председатель. Он деликатно напомнил, что «это то, о чем не следует забывать никому».
В прошедшем году здесь также впервые опробовали возможность направления арбитражного дела в адрес суда апелляционной инстанции в электронном виде. Этот способ не только очень удобен, технически прост, но и позволяет мгновенно переправить дело в суд вышестоящей инстанции.
Кроме того, докладчик заметил, что это элементарная экономия бюджетных средств. Не надо распечатывать документы. Нет и других затрат, необходимых для обычной доставки корреспонденции. Попробовали точно также отправлять и корреспонденцию. И в ближайшее время намерены полностью перейти на эту форму отправки.
«Высокое качество изложения судебных актов. Особенно в делах о банкротстве»
Средний процент отмененных решений Арбитражного суда РТ составил всего 1,5% от общего количества рассмотренных дел. В 2021 году показатель был выше – 1,8%. По мнению Боровкова, эти цифры свидетельствуют о стабильно хорошем качестве отправления правосудия в Арбитражном суде РТ.
К тому же, по его словам, некоторые решения были отмены по причине «нестабильности судебной практики». Например, по делам с расчетом неустойки, где необходимо установить, за какое время ее начислять, исключая период моратория. Назвал он также и дела по твердым коммунальным отходам, где «отсутствует законный алгоритм расчета нормативных показателей». Правда, сообщил выступавший, недавно кассация поддержала позицию апелляционного суда в части исключения НДС из платы за услугу по вывозу ТКО. То есть практика по таким делам уже сформировалась и вопросов теперь не вызывает.
Подытоживая свое выступление, Боровков сказал, что Арбитражный суд РТ в юбилейный для него год (в 2022-м исполнилось 30 лет со дня его образования) «продемонстрировал достойные результаты».
Председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева подтвердила эти выводы. По ее словам, несмотря на то что 42,7% от общего количества обжалованных в этой судебной инстанции дел приходится на Арбитражный суд РТ, было отменено всего 12,3% судебных решений татарстанского арбитража. По ее словам, это свидетельствует о повышении качества работы. Она также отметила «высокое качество изложения судебных актов, особенно в делах о банкротстве». Сафаева призвала судей избегать формального подхода. По ее мнению, такое отправление правосудия вызывает доверие граждан и бизнеса.
Высказалась она и по поводу банкротства «физиков». Так, по ее словам, Татарстан вошел в первую десятку регионов России с наибольшим числом банкротств граждан. Наша республика даже обогнала ранее имеющую высокий процент таких дел Самарскую область.
«Институт банкротства не должен становиться лазейкой для ухода от ответственности недобросовестных должников»
Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что минувший год прошел в условиях нестабильной экономической обстановки. Президентом и Правительством РФ был принят комплекс мер по защите экономики и в том числе поддержке предпринимателей. В результате совместных усилий федерального центра и органов госвласти республики в текущем году удалось увеличить объем валового регионального продукта (ВРП) на 6% – он составил 3,865 трлн рублей. Объем промпроизводства вырос на 6,6%, предприятия отгрузили продукции на 4,623 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал оцениваются в 850 млрд рублей.
По мнению руководителя республики, в этих условиях одна из важнейших задач — это создание благоприятного делового и инвестиционного климата. Особая роль в этой работе отводится судебной власти. «Благодаря вам права и законы инвесторов и предпринимателей находятся под надежной защитой. Вместе с тем права предпринимателей не должны носить приоритетный характер перед интересами другими участниками экономической деятельности», — сказал он.
Раис Татарстана подчеркнул, что в новых реалиях возникают дополнительные направления расходов, которые требуют финансирования. «В этой связи большую обеспокоенность вызывает существенный рост налоговой задолженности, — заметил он. — На 1 января текущего года она составила почти 15,3 млрд рублей. Рост к 1 января 2022 года серьезный – 6,7 млрд рублей».
«Мораторий кончился, как мы будем выходить из этой ситуации?» — задался вопросом Минниханов.
«Чудес не бывает. Эти 6 миллиардов они [должники] не смогут выплачивать», – считает он.
По его оценке, хотя «в целом прошлый год был очень успешным», «ситуация в экономике с каждым днем усложняется». По словам Минниханова, это связано и с санкциями, с ценой на нефть и нефтепродукты.
Вместе с тем только при своевременном поступлении бюджетных платежей возможно исполнение социальных обязательств и реализация государственных программ. По словам Минниханова, важная роль по взысканию задолженности отводится судам.
Обратив внимание на «негативную тенденцию» с банкротством граждан, он предостерег: «Институт банкротства как граждан, так и юридических лиц не должен становиться лазейкой для ухода от ответственности недобросовестных должников». Также, по его словам, в случаях с банкротством граждан «необходимо внимательно смотреть, чтобы не было злоупотреблений правами».
Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru
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