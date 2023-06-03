Рустам Минниханов: «“Семык” стал одним из ярких культурных событий Татарстана»

Традиционно «Семык» у марийцев связан с культом предков и началом летнего цикла. Праздник отмечается через 7 недель после Пасхи. «Семык» сочетает уважение и почитание предков, радость прихода лета и торжество жизни.

«На празднике марийской культуры мы выступаем более 20 лет. Сегодня будем исполнять народные марийские песни. Для нас праздник "Семык" – это гордость нашего народа. Само празднование мы провели уже 31 мая. В этот день мы зажгли свечи, сходили на кладбище, чтобы почтить память близких, приготовили национальные блюда», - рассказала участница творческого коллектива «Вечер» Серена Насирова.

Отметим, что на гостеприимной земле Агрызского района народное празднество отмечается в четвертый раз. В 2010 году «Семык» проходил в селе Бима, спустя шесть лет — в Кулегаше и в 2022 году — в селе Кадряково.

В этом году гостями мероприятия стали сотни человек из Татарстана и соседних регионов, в том числе из Свердловской области, Удмуртской Республики и Екатеринбурга. Праздник также посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев и Верховный карт марийцев Олег Третьяков.

Перед официальным открытием празднества делегация посетила национальные марийские подворья. Гости отведали национальные блюда марийцев, оценили старинную национальную одежду конца XVIII — начала XIX века, а также побывали на традиционных обрядах марийского народа.

«Здесь представлены свадебные костюмы — женский и мужской. В XIX веке повседневная одежда у марийского народа была ярко-красного цвета, а свадебная — белого, который символизирует чистоту. Каждый узор и символ на представленных костюмах несет определенный посыл. Главный символ олицетворяет солнце. Марийцы — язычники, их религия связана с природой, солнцем, землей, деревьями. От природы каждый человек черпает свое начало», — рассказала сотрудник музея села Иж-Бобья Евгения Мухметова.

Особое внимание гости обратили на «Медовый дворик», где представлены напитки на основе меда, а также чаи, настои из трав. Еще делегация побывала на мастер-классе и узнала, как готовят квас по старинным марийским рецептам.

Торжественное открытие праздника началось с театрализованного пролога, после чего слово взял Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«“Семык” стал одним из ярких культурных событий Татарстана наравне с русским "Каравоном", татарским Сабантуем, удмуртским "Гырон быдтоном", чувашским "Уявом". Это способствует созданию особой атмосферы дружбы и взаимопонимания народов, проживающих на территории республики», — подчеркнул он.

Приветствуя гостей празднества, глава Марий Эл Юрий Зайцев выразил благодарность в адрес руководства Татарстана в лице Рустама Минниханова и организаторов мероприятия.

«Веселый праздник марийского народа знаменует наступление лета, открывая страницы национально-праздничного календаря. В этот день принято вспоминать ушедших, просить у них благополучия в бытовых, семейных делах, богатого урожая. В России насчитывается около 500 тысяч марийцев, более 64% проживает в Марий Эл и в Татарстане. В связи с этим растет число заинтересованных в приумножении культурного достояния всего марийского народа», — резюмировал глава Марий Эл.

Фото: rais.tatarstan.ru