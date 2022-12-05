Рустам Минниханов: Сегодня с молитвой в мечетях и храмах мы встаем на защиту своей страны

Татарстан никогда не откажется от веры и традиционных ценностей, от уважения ко всем народам и культурам, от любви к родине. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов на пленарном заседании международного форума к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО.

«Наше богатое религиозное наследие – еще одно подтверждение тезиса о том, что, несмотря на разную веру, мы едины и мы вместе. Сегодня с молитвой в мечетях и храмах мы встаем на защиту своей страны. И как бы наши недруги не стремились посеять национальную и религиозную вражду, у них ничего не получится», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что сплотившись вокруг национального лидера, Президента РФ Владимира Путина, россияне способны защитить свою страну, сохранить свою историю, уникальное многообразие и самобытность культуры.

«Политические трудности носят временный характер. Через ключевые принципы ЮНЕСКО, через взаимодействие и диалог мы будем вновь слышать и понимать друг друга», – убежден Минниханов.

По его мнению, международный форум к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО может послужить объединению, преодолению расхождений, выходу на новый уровень сотрудничества.