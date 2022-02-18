Рустам Минниханов: «Сегодня Новгородская область очень интересна для Татарстана»

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы межрегионального сотрудничества с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Встреча прошла в ОЭЗ «Алабуга», сообщает пресс-служба руководителя республики.

«С приходом в область Андрея Сергеевича Никитина наши межрегиональные связи стали более тесными и емкими. У нас с ним большой опыт сотрудничества еще по линии Агентства стратегических инициатив. Сегодня Новгородская область очень интересна для Татарстана», — заметил Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, речь идет о поставках машиностроительной и нефтехимической продукции республики. Кроме того, «есть большие планы по другим направлениям», уточнил он.

Среди таких направлений — взаимодействие по развитию особых экономических зон. Еще в октябре 2020 года ОЭЗ «Алабуга» подписала соглашение о сотрудничестве с Новгородской областью с целью создания особой экономической зоны на территории региона. В 2021 году Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ «Новгородская».

Фото: © tatarstan.ru

«<…> проект может серьезно изменить облик вашего региона. Это и доходная база, и высокооплачиваемые рабочие места. Самое главное то, что вы выбрали правильного партнера — ОЭЗ „Алабуга”. По имеющейся у меня информации, работа идет очень позитивно», — заметил Президент Татарстана.

Минниханов напомнил, что действует соглашение о сотрудничестве между регионами, реализуется план мероприятий. В этом году делегация Татарстана собирается посетить Новгородскую область. «Мы готовы реализовывать совместные проекты — как в нашей республике, так и на территории Новгородской области», — добавил он.

Никитин в свою очередь сказал, что Татарстан сегодня лидирует по самым прорывным направлениям развития промышленности и образования. «Для нас очень важно, что мы можем учиться у лучших, работать вместе с ними, перенимать опыт и двигаться вперед. При формировании особой экономической зоны мы будем учитывать идеи и наработки Татарстана», — пояснил он.

Помимо этого, Рустам Минниханов вручил Андрею Никитину медаль в честь 100-летия Татарской АССР.