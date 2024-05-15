Рустам Минниханов: Сегодня ни одну отрасль невозможно представить без цифровых технологий

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня все отрасли должны развиваться с использованием цифровых технологий. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на панельной дискуссии Генпрокуратуры России в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Я считаю, что современный темп требует огромные массивы информации. Когда мы 20 лет назад только начинали процесс цифровизации, то были совершенно другими. Сегодня за полчаса ты можешь всю необходимую информацию найти и принять какие-то решения, которые раньше месяц-два могли согласовывать, а иногда и потерять», – отметил Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, сегодня невозможно представить ни одну отрасль без цифровых технологий. «Представьте культуру без цифровизации или медицину. Это невозможно. Сравните медицину 20 лет назад и сегодня. Государственное управление, реакция населения и прочее. То есть все отслеживается в режиме реального времени», – подчеркнул Раис Татарстана.

«В строительстве все автоматизировано вплоть до того, что отмечается, кто и как гайку закрутил. Или Минсельхоз, который сегодня по цифровизации, возможно, промышленников обошел. Фермер знает, когда коровы должны идти на покрытие или сколько и каких удобрений надо внести на поля», – добавил Минниханов.

Он также вспомнил, как раньше каждый день приходил домой с двумя дипломатами с почтой, которую надо было просмотреть. «Сегодня же я ее посмотреть могу везде, где есть интернет», – заключил Раис РТ.