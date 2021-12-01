Рустам Минниханов сдал зачет по финансовой грамотности

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в IV Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Мероприятие проходит во всех регионах страны до 16 декабря.

Об участии руководитель республики рассказал в своем Instagram, сопроводив пост фото с индивидуальным сертификатом.

«Сдал Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности! Можете тоже проверить себя и по итогам получить индивидуальные рекомендации на сайте finzachet2021.ru», – поделился он.

Акция организована Банком России и Агентством стратегических инициатив. В рамках нее проверить свои знания в финансовых вопросах может любой желающий. Также участники могут получить индивидуальные рекомендации, чтобы уберечь себя и близких от действий мошенников.

Напомним, что в прошлом году лидером по числу участников была признана Республика Татарстан — более 90 тыс. человек.

Присоединиться к акции и пройти зачет можно по ссылке.