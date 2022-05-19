Рустам Минниханов: «Санкции показывают, кто твой партнер, как ориентироваться»

Санкции, введенные западными странами в отношении России, помогают понять, как развиваться дальше. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии «Международный транспортный коридор „Север — Юг“» на KazanSummit.

«Думаю, что шансы у нас кратно увеличатся в современных условиях. Да, санкции — неприятно, да, сложности. Но санкции показывают, кто твой партнер, как ориентироваться», — сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что в России ведется большая работа по созданию транспортных маршрутов. В качестве примера он назвал строительство скоростной трассы М12.

«Дорога идет от Москвы в Нижний Новгород, потом в Татарстан, через Башкортостан уходит в Екатеринбург и дальше», — отметил он.

Руководитель республики упомянул, что этот проект реализуется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

«Но нужно развивать еще один коридор — „Север — Юг“, — заметил он. — Всевышний сам показал, где наши приоритеты, куда нам надо двигаться — на запад или с севера на юг. Мы поняли, что эту работу надо было начать раньше. Думаю, что сторонников этого проекта становится все больше».

Генеральный директор АНО «Евразийская агрологистика» Алевтина Кириллова добавила, что коридор «Север — Юг» сейчас приобретает новое развитие и актуальность.

«Международный коридор включает такие страны, как Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан. Это ключевые страны, которые оперируют в Каспийском регионе, а также Индия, которая тоже является участником коридора. Еще Оман и ряд других стран ближневосточного региона и регионы Персидского залива работают», — напомнила она.

По словам Кирилловой, пока остаются нерешенные проблемы по перевозкам на маршрутах этого коридора.

«В коридоре три ветки. В западной ветке участвуют Россия, Азербайджан, Иран, а дальше выход на Индию, к Индийскому океану. Транскаспийская ветка идет через Каспийское море с участием морских портов России и Ирана, а также Азербайджана, Туркменистана и Казахстана. По этой ветке работает водное сообщение и контейнерные перевозки. И восточная ветка маршрута, которая сейчас приобретает новое развитие, — Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и далее Индия», — заключила она.