Рустам Минниханов: «Санкции не кончатся, пока мы не станем самодостаточными»

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Экономика Татарстана справилась с вызовами 2022 года, для продолжения уверенного роста в новых условиях необходимо активнее развивать реальный сектор и внедрять в него технологические достижения отечественных ученых. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства экономики РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам. Озвученные показатели — валовой региональный продукт, объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал — это результат, который достигнут во многом благодаря мерам федеральной поддержки», — подчеркнул Минниханов, поблагодарив руководство страны за чуткое внимание к этому вопросу.

Отдельно руководитель республики поблагодарил предприятия и производства, которые с честью выдержали все те вызовы, с которыми столкнулся Татарстан в 2022 году.

«Наши предприятия и трудовые коллективы, несмотря на санкции и давление, сохранили производства и рабочие места, обеспечили стабильность и нашли новые формы логистических цепочек», — обратился к участникам заседания Рустам Минниханов.

В то же время, по словам руководителя Татарстана, вызовы для экономики не закончились в ушедшем году — вводятся новые санкции и внешние ограничения. Они влияют на нефтяной сектор, поэтому необходимо внимательно просчитать их последствия и возможные меры поддержания стабильности.

«Очень серьезен и вопрос логистики, нужно наладить логистические цепочки. Важно, чтобы мы сохранили устойчивость экономики, обеспечили эффективность бюджетных расходов. Нужно двигаться вперед, расширять свое производство — это самое главное», — отметил Минниханов.

Он также призвал уделить повышенное внимание поддержке и развитию предпринимательства и бизнеса. От этого во многом зависит ситуация в муниципалитетах РТ. Критические оценки от Раиса Татарстана прозвучали в адрес Нижнекамска и Чистополя из-за низких показателей привлечения резидентов на их площадки.

«Понятно, что непросто в современных реалиях находить резидентов, но мы видим, что они появляются. Нужно создать им условия. <…> Обращаю внимание глав — инвестиции являются источником доходов территорий и повышения качества жизни наших граждан», — обратился к руководству муниципалитетов Рустам Минниханов.

Другой задачей для республики является достижение технологического суверенитета. Для этого, по мнению Минниханова, местным исследовательским центрам нужно пересмотреть свои программы, нацеливая их на получение конкретных прикладных решений.

«Санкции никогда не кончатся, пока мы не станем самодостаточными. Нам необходимо развивать свою науку», — подчеркнул Раис Татарстана.

В завершение он добавил, что в целом экономика региона в прошлом году показала свою гибкость и адаптивность к изменяющимся внешним условиям.

«Все, что в республике создано — дороги, объекты, программы — ничего бы этого не было без реального сектора экономики. Также хорошие результаты ждем и в этом году», — резюмировал Рустам Минниханов.