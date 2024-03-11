Рустам Минниханов: «Самые успешные переезжают в Казань, СИБУР собрал всех в одном месте»

Реконструкция в 1,3 миллиарда как старт стройки Делового квартала

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин в сопровождении председателя правления СИБУРа Михаила Карисалова осмотрели новый офис СИБУР-РТ.

За год здание бывшего заводоуправления «Казаньоргсинтеза» на Беломорской, 101 было полностью реконструировано. Объем инвестиций составил 1,3 млрд рублей. Генподряд на строительство самого современного офиса холдинга получила строительная компания из Татарстана – «Аркада Строй». Всего в здании планируется разместить более 700 сотрудников.

Это первое готовое здание в формируемом деловом квартале СИБУРа общей площадью 8 га. Вблизи «Казаньоргсинтеза» пространство призаводской и промышленной площадки кардинально изменится: здания внутри квартала свяжут дорожной-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами, создающими комфортные условия для отдыха сотрудников, встреч с коллегами и друзьями.

Здесь планируется создать скверы, парки, сады, озеленить десятки тысяч квадратных метров, как внутри производственной площадки, так и на территории формируемого делового квартала.

Реконструкция заводоуправления запустила цепную реакцию преобразований на прилегающей к предприятию территории. Рабочие места персонала «Казаньоргсинтеза», в том числе управленческого, перенесут к технологическим объектам. Для этого на производственной площадке для рабочего персонала будут реконструированы административные здания, внутри организуют опенспейсы с зонами переодевания, душевыми и пространствами для отдыха.

В офисе на Беломорской на каждом этаже оборудованы переговорные, кофе-румы, гардероб для верхней одежды и даже капсульные зоны для отдыха. На верхних этажах здания руководителям республики и города показали, как работают функции обеспечения производства и логистики.

Первая закупает и поставляет оборудование и материалы для всех предприятий СИБУРа — для остановочных ремонтов и инвестиционных проектов. Всего СИБУР-РТ проводит порядка 30% объема закупок всего холдинга (два других центра закупок находятся в Западной Сибири). Функция логистики обеспечивает вывоз готовой продукции с заводов и складов компании по всей России, а также в Турции и Китае. За 2023 год объем отгрузок в авто составил 6,4 млн тонн, из которых по РФ — 94% от общего количества.

О том, как работает функция юридической поддержки, Раису рассказал генеральный директор СИБУР-РТ и «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

«На каждом предприятии, особенно небольшом, нет необходимости содержать полноценный штат юристов. Мы собираем их в одной географии, а для самих предприятий выстраиваем единый принцип работы — определенные типовые договора, простая матрица действий, карта коммуникаций с сотрудниками, которые предоставляют этот сервис. С учетом масштабов бизнеса и количества операций — это выгодно как для компании, так и для самих сотрудников», — объяснил он.

Айрат Сафин (справа)

«Я поражен, такого больше нигде нет!»

Пока наверху проходил осмотр, в амфитеатре руководителей ждали сотрудники СИБУР-РТ. Менеджер функции «энергоэффективность и декарбонизация» СИБУР-РТ Антон Долгих переехал в Казань из Перми.

«Я поражен! Сегодня я впервые оказался в здании после реконструкции, и в сравнении с тем, что было, это реально круто», – рассказал «Татар-информу» Долгих.

«Посмотрите на эту зону коворкинга! – он махнул рукой на рабочую зону с перегородками из материала серого цвета. – Такого больше нигде нет. Столы с электроприводом, поднимаются и опускаются, можно стоя работать, можно сидя. Есть зоны капсульные, где можно до часа отдыхать. Но я сам пока не пробовал…»

«Обычно в офисах маленькие проходные помещения, а здесь огромные проходы, много места, здесь хорошо дышится, – Долгих посмотрел на окна. – Раньше они были маленькие, а сейчас применили инженерные решения, которые позволяют и окна расширить. Наполняемость светом больше стала. Офис – это дополнительный аргумент для трудоустройства в СИБУРе и переезда в Казань. Я уже много друзей переманил из других компаний в нашу…»

«Офис – это не главное, главное – задачи, ради них люди приходят работать, – рассуждает старший HR-партнер СИБУР-РТ Эдуард Угнич. – Но люди приезжают еще и в развивающийся регион. У нас есть ребята, которые переехали в Казань из Амурской области! Всего же в этом офисе собрались сотрудники из 13 регионов. Многие приехали из Нижнего Новгорода, Тобольска, из Тюмени. Все эти люди обладают уникальными компетенциями и экспертностью».

Казанский центр экспертной поддержки бизнеса СИБУР-РТ создан по образу центра обслуживания бизнеса СИБУРа, работавшего с 2010 года в Нижнем Новгороде. Крупнейшие направления экспертного центра сейчас — это обеспечение предприятий материалами и оборудованием, логистика, клиентский сервис, экономика и финансы, юридическая поддержка, корпоративное управление и центр экспертизы процессов.

«Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают, но в данном случае все сложилось удачно»

В амфитеатр зашли первые лица республики, и разговоры стихли. Встреча задумывалась в формате живого и открытого диалога «без галстуков». Однако Рустам Минниханов опередил вопросы сотрудников СИБУРа и поделился впечатлениями от обхода здания.

«Компания смогла объединить разные компетенции, а это огромная машина, огромный объем работ, мне было интересно послушать, как это было выстроено, и какие прекрасные специалисты здесь работают. Хорошей вам работы!» – поприветствовал он сотрудников центра экспертной поддержки бизнеса, сорвав аплодисменты.

Первый вопрос задала ведущий инженер «Казаньоргсинтеза» Лариса Зуйкова. На производстве КОСа она представляет семейную династию Зуйковых-Орловых. «Когда предприятие вошло в состав СИБУРа, мы насторожились и были взволнованы, – призналась она. – Сейчас, спустя время, когда мы видим все масштабные изменения, понимаем, что волноваться не стоило. Как вы оцениваете партнерство республики и СИБУРа?»

«СИБУР – наш стратегический партнер, и все, что они привнесли в Татарстан, нам близко. Во-первых, это отношение к персоналу. Для сотрудников есть все условия – хорошие раздевалки, питание, медицина. Даже в этом новом офисном здании есть хорошая медицинская комната (центр здоровья, – прим. Т-и), столовая. Мы видели планы по дальнейшему развитию – это серьезные амбиции. Столько хороших вещей было сделано по Нижнекамску, востребованных проектов...» – похвалил Раис республики.

Он оглядел первые ряды, где сидели сотрудницы СИБУР-РТ, и продолжил. «Удачно жениться не всегда у всех получается, но мы женились удачно», – с улыбкой признался Минниханов и с теплотой посмотрел на Карисалова. Зал ответил громким смехом, Раис даже не сразу смог продолжить речь.

«Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают, надо их соблюдать. А в данном случае все сложилось удачно. СИБУР создал новые рабочие места, хорошие заработные платы. Самые успешные специалисты переезжают в Казань из Москвы, Нижнего Новгорода. Компания смогла объединить компетенции, собрать их в одном месте – это огромный объем работ. Спасибо», – отметил Минниханов.

Аппаратчик газоразделения завода пиролиза Денис Орлов поинтересовался у Минниханова и Карисалова, кто был их наставниками.

«Важно все – кто твои родители, кто был твоим педагогом в школе, где ты работал, – ответил Раис. – Мой наставник с 1993 года Минтимер Шарипович Шаймиев. Я главой района работал, потом в правительстве. Ты даже не замечаешь, что у этого человека очень многому учишься. Институт наставничества очень важен, важно, чтобы оно имело системный порядок».

«Мудрую формулу Рустам Нургалиевич сказал, начинается все с самого начала, – вступил Карисалов. – Конечно, мама – очень важный наставник. Моя мама-учитель музыки…»

«Мы в музыке вас не замечали как-то…» – вставил Раис, вновь вызвав улыбки в зале.

«Слава богу! – засмеялся Карисалов. – Мама меня до какого-то момента довела, а потом я в правильные руки попал…»

Предправления СИБУРа рассказал молодым сотрудникам, как важно, чтобы они быстрее адаптировались, выросли, и разобрались, в какой компании оказались.

«Моим наставником восемь лет был Дмитрий Владимирович Конов (экс-предправления СИБУРа, – прим. Т-и), Владимир Владимирович Разумов, замминистра химической промышленности СССР (бывший член совета директоров «СИБУРа», скончался в 2021 году во время командировки на завод «Воронежсинтезкаучук», – прим. Т-и). Это был микс компетенции, знаний, опыта».

Ильсур Метшин

«Столько любви и понимания к городу! Счастье иметь таких партнеров»

Настал черед и для вопроса менеджера Антона Долгих. Он вспомнил, как приехал из Перми в Казань, и обратился к мэру города.

«Ильсур Раисович, в 2012 году я увидел из окна поезда, как Казань готовилась к Универсиаде. И именно в тот раз зародилась мысль, что я хочу здесь жить. Расскажите, как вы строили свою команду? Искали ли звезд в других регионах, чтобы они ее усилили? Как смотрите на то, что в Казань приезжает много специалистов из других регионов?» – поинтересовался он.

«Когда мы формировали стратегию развития Казани до 2030 года, ставили задачу стать магнитом для Поволжья и Урала, чтобы сюда приезжали самые креативные люди. Провели реформу образования – на тот момент 3% студентов в республиканских вузах были не из Татарстана, а сегодня к нам приезжают 37% абитуриентов из других регионов. Кадры решают все. Есть и вещи, которые мы по-хорошему у вас подсматриваем, получаем обратную связь».

Метшин вспомнил, как 26 лет назад стал мэром Нижнекамска: «Так, как СИБУР заботится о Нижнекамске, только Николай Васильевич Лемаев (министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, – прим. Т-и) заботился. Столько любви и понимания к городу! Счастье иметь таких партнеров».

Эксперт по подбору персонала Валерий Насонов спросил Рустама Минниханова, что бы он порекомендовали себе молодому, когда еще только делал первые шаги в карьере?

«Мне иногда пишут: “Я такой способный талантливый, дайте мне работу, я себя покажу”. Мы такому человеку никогда работу не дадим. Надо работать так, чтобы тебя просили занять такое-то место. А наша задача находить перспективных молодых людей и давать им шанс. Чтобы к вам пришли и сами предложили должность, о которой вы даже не думали. У меня в мыслях не было (стать руководителем Татарстана, – прим. Т-и). Когда я работал инженером, я думал, быть председателем райисполкома мой предел. Получилось по-другому», – ответил Минниханов.

Ближе к обеденному перерыву руководитель регионального отделения корпоративного управления, корпоративный секретарь Виталий Королев задал вопрос о татарской кухне.

«Я очень любил посещать Казань туристом по 2-3 раза в год, – признался Королев, который переехал в Казань из Самары. – Вот уже год я живу в Казани вместе с семьей: женой и тремя детьми. Говоря о Казани, невозможно не сказать о национальной кухне. Михаил Юрьевич, что вам в ней особенно нравится, и какое ваше любимое блюдо?». Не дожидаясь ответа Королев признался, что его очень впечатлила губадия.

«Я со школы худею, – отшутился Карисалов. – Губадия – это творог, изюм, рис. Два кусочка кушаешь, и у тебя комплексный обед». Однако больше многослойного пирога предправления СИБУРа уважает кыстыбый. «Это чума!» – признался он.

Михаил Карисалов

От рассуждений о национальной кухне Карисалов вернулся к «Казаньоргсинтезу», который почти на треть принадлежит властям республики.

«Это акционерная работа, она предполагает проникновение в суть вопросов, особое внимание к людям. Республика заинтересована в том, чтобы предприятие твердо стояло на ногах, увеличивало объемы переработки в Татарстане», – отметил он и вспомнил разговор с президентом академии наук РТ Рифкатом Миннихановым в феврале этого года.

«Походит ко мне руководитель академии наук Татарстана – “Я попросил подготовить справку о том, какие вы программы реализуете в других регионах”, – рассказал Карисалов. – И 40 минут мы разговаривали о том, какие лучшие практики можно реализовать в Татарстане. Конечно, традиции очень важны. Но не нужно держаться только за старое – за то, что является основой. Надо строитель новое. Если в вас есть склонность к изменениям, практическое любопытство и правильная самооценка – всей у вас получится. В Татарстане у наших сотрудников все получается. Я часто приезжаю в республику, приезжаю в Нижнекамск. Завидую. Но наша задача не завидовать, а распространять лучшие практики, чем мы и заняты». Ответ вызвал аплодисменты, и на этот раз предправления СИБУРа говорил без иронии.

На этой ноте стороны отправились на осмотр финального объекта программы – современной столовой со сбалансированным и разнообразным меню и бесплатным салат-баром.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»