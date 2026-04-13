Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Египет

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Египет с рабочим визитом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Каира его встретил министр промышленности страны Халед Хашем Махер и временный поверенный в делах России в Египте Юрий Матвеев.

Рустам Минниханов поблагодарил министра за встречу и отметил, что рассчитывает, что эта поездка будет способствовать укреплению сотрудничества. В программе пребывания – посещение ряда объектов и проведение деловых встреч.