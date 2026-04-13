news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 апреля 2026 13:44

Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Египет

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Египет с рабочим визитом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Каира его встретил министр промышленности страны Халед Хашем Махер и временный поверенный в делах России в Египте Юрий Матвеев.

Рустам Минниханов поблагодарил министра за встречу и отметил, что рассчитывает, что эта поездка будет способствовать укреплению сотрудничества. В программе пребывания – посещение ряда объектов и проведение деловых встреч.

#Рустам Минниханов #Египет
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

«Мы нужны друг другу»: история любви певицы Риммы Никитиной и бойца СВО из Татарстана

12 апреля 2026
«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

13 апреля 2026
Новости партнеров