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Общество 13 июня 2025 17:47

Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в Якутию

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Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в Якутию
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Якутию. Его визит приурочен к проведению Федерального Сабантуя, который состоится в Якутске 14 июня. В аэропорту Якутска Минниханова встретил глава Республики Саха Айсен Николаев.

О прибытии лидера республики сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Tелеграм-канале:

«Пока вы планируете вечер пятницы, Рустам Минниханов в ночь прибыл в Якутск. Да, вы не ослышались, в Якутии уже полночь. Несмотря на то, что на улице достаточно светло. Всё потому, что начинаются полярные дни. Глава республики Саха встречает гостя хлебом-солью, чак-чаком и обязательно — кумыс!»

Федеральный Сабантуй — масштабный культурный праздник, ежегодно проходящий в разных регионах России. В программе — дни татарского кино, театральные постановки, круглые столы, мастер-классы по народным промыслам, спортивные соревнования, национальные игры, борьба «Корэш», мас-рестлинг, а также концертная программа и этноплощадка «Татарское подворье».

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#Рустам Минниханов #Якутия #федеральный сабантуй
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