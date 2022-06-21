Рустам Минниханов: С 2019 года решены проблемы 107 тыс. обманутых дольщиков

фото: пресс-служба Президента Татарстана

В России с 2019 года решены проблемы 107 тыс. обманутых дольщиков. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сфере ЖКХ с участием главы государства Владимира Путина.

«В рамках решения проблемы обманутых дольщиков был создан соответствующий фонд. Благодаря этому планомерно снижается напряженность в данном вопросе и вводятся проблемные дома. С 2019 года решены вопросы 107 тыс. дольщиков на сумму 315 млрд рублей», – сказал руководитель республики.

Минниханов упомянул, что была принята программа по льготной ипотеке, которая позволила поддержать строительную отрасль в период пандемии Covid-19. «В ее рамках выдано 776 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,3 трлн рублей», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Президента Татарстана, принят закон о комплексном развитии территорий, благодаря которому более эффективно используется потенциал внутригородских пространств и существующей инфраструктуры.

«Данные и другие меры позволили уже по итогам прошлого года ввести рекордный объем жилья в стране – 92,6 млн кв. метров», – резюмировал Минниханов.